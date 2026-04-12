Vea el penal que Tomás Rodríguez falló en el Saprissa vs. Liberia

Tomás Rodríguez se lamentó y fue consolado por Jefferson Brenes luego de fallar ante Liberia.

Tomás Rodríguez, delantero panameño de Saprissa, sigue en deuda con el gol. Ahora en el juego frente a Liberia, el artillero canalero desaprovechó un penal y envió el balón por encima del marco de Antonny Monreal.

Luego de una falta que sufrió Jorkaeff Azofeifa, en el área liberiana, el panameño tomó el esférico y lo colocó en el punto de penal para rematar.

El delantero tomó dos pasos de impulso y remató con pierna derecha, de forma muy fuerte pero arriba del horizontal.

Tomás Rodríguez ha sido cuestionado por su falta de gol en el Saprissa, al punto que el propio jugador ha sido consciente que debe sumar frente a la red.

El partido en 68 minutos está 1 a 0 a favor de Liberia. Tomás Rodríguez jugó 67 minutos contra los pamperos.