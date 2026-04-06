Vea el gol con el que Alajuelense le está ganando a Guadalupe

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros es el referente ofensivo de Alajuelense, pero la diana manuda llegó por medio de un defensa y gracias a la táctica fija.

Alajuelense consiguió abrir el marcador ante Guadalupe al minuto 26.

Los manudos se pusieron arriba con una anotación de Fernando Piñar, lateral que aprovechó una jugada de táctica fija para poner el 1 a 0 ante los guadalupanos.

El gol llegó luego de una asistencia de Rónald Matarrita, quien mandó el esférico al punto de penal, donde entró completamente solo Piñar para marcar.

Al minuto 44 de partido el duelo está 1 a 0 a favor de los erizos.

Con el triunfo, Alajuelense está llegando a 21 puntos y se mantiene en zona de clasificación.