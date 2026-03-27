Uno a uno de la Selección de Costa Rica: esta es la calificación de los jugadores en el debut de Fernando Batista

La Selección de Costa Rica tuvo su regreso a la actividad después del fracaso camino a la Copa del Mundo 2026.

En el primer partido de la era de Fernando Batista como entrenador, el cuadro patrio consiguió empatar 2 a 2 contra Jordania, en un amistoso.

El plantel patrio demostró actitud para venir desde atrás, luego de un mal segundo tiempo, y los cambios le respondieron bien al entrenador.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (6):

El arquero regresó al arco de la Selección de Costa Rica y no fue muy exigido. El portero se vio seguro, hizo una parada buena en la primera parte. En el penal no tuvo responsabilidad.

Jeyland Mitchell (5):

El defensor fue el mejor hombre de Costa Rica en el primer tiempo, al punto que llamó la atención de los periodistas de Jordania, según informó Radio Columbia. El zaguero cometió la falta del penal, en el segundo tiempo, y esto fue un golpe mental del que no se pudo levantar.

Mitchell también mostró una floja marca en el segundo gol recibido y terminó siendo sustituido.

Juan Pablo Vargas (6):

El zaguero de Puebla de México inició con seguridad y claro en la salida con balón, también dominó varias acciones del juego aéreo, pero en el segundo tiempo también se vio inestable hasta que Costa Rica dominó nuevamente el esférico.

Guillermo Villalobos (5):

Otro que empezó bien, haciendo recordar a centrales que ha tenido Costa Rica en otra época, quienes saben salir jugando con balón dominado. Sin embargo, más adelante contribuyó a las indecisiones que permitieron a Jordania ponerse al frente 2-0.

Carlos Mora (6):

Intensidad y velocidad por derecha, en el primer tiempo sus características le dieron ventaja a Costa Rica por su zona; pero en el segundo tiempo ni se notó, al punto que también fue variante.

Darril Araya (5):

En el primer tiempo fue una de las sorpresas, esto gracias a su velocidad y conexión que generó por izquierda con Andrey Soto. En el segundo tiempo su protagonismo ofensivo se opacó totalmente y terminó como un defensor más para sostener el 2 a 2.

Aarón Salazar (7):

El jugador de Alajuelense se vio bien desde el punto de vista táctico. Cumplió como doble volante recuperador, no se complicó cuando tuvo el esférico y buscó las transiciones rápidas al espacio; cuando pasó a la lateral derecha priorizó su posicionamiento defensivo y cerró ese sector.

Orlando Galo (6):

El capitán de la Selección de Costa Rica mantuvo su entrega, su intensidad y su buena disposición táctica. Galo, cuando la Selección dudó luego del primer gol recibido, buscó la forma de equilibrar mentalmente al plantel, al punto que empezó a llamar la atención de sus compañeros.

Andrey Soto (6):

El atacante de Pérez Zeledón hizo buena conexión con Darril Araya. Se vio bien por sector izquierdo, y además administró bien la pelota parada. Es un jugador que no lo hizo mal en su debut y levantó la mano para continuar siendo observado.

Álvaro Zamora (6):

El extremo fue el primer ofensivo de Costa Rica hasta que entró Warren Madrigal. Se vio muy sacrificado, buscó crear espacios con su velocidad y uno contra uno. Consiguió desgastar a la zaga en las pocas intervenciones que tuvo.

Josimar Alcócer (6):

Hizo el gol, pero más allá de esto quedó debiendo en ser el ‘jugador diferente’ de Costa Rica. Encaró poco, se le vio ausencia a la hora de buscar el marco rival y se apoyó mucho en la zona media. Careció de profundidad.

Andy Rojas (7):

El ofensivo del New York Red Bulls se mostró intenso, encaró y marcó diferencia con su velocidad. El tiempo que estuvo en cancha generó preocupación en el rival.

Warren Madrigal (8):

El delantero del Nashville de la MLS hizo un ingreso positivo desde el banquillo. Marcó el segundo tanto de cabeza y fue un dolor de cabeza en 15 minutos que jugó. Debe ser el titular en ataque contra Irán.

Jefferson Brenes (7):

El volante del Saprissa demostró que Costa Rica sí puede administrar el balón, puede encontrar espacios y también conducir el hilo del partido. Jefferson también levantó su mano para obtener más tiempo en el cotejo contra Irán.

Douglas Lóprez (-):

Entró en el último minuto. Tocó un balón.