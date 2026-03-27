Fútbol

Uno a uno de la Selección de Costa Rica: esta es la calificación de los jugadores en el debut de Fernando Batista

La Selección de Costa Rica tuvo su debut en la era de Fernando Batista. ¿Cuál fue el desempeño de los jugadores?

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Por Esteban Valverde
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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