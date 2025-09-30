Un Wanchope de 18 años llega a Europa y sueña con el Calcio italiano

Matías Wanchope, un joven talento costarricense que tuvo su formación en la academia de Los Angeles FC (equipo de la MLS) por ocho años, dio el salto al Viejo Continente. Ahora, el futbolista militará por una temporada en el San Marino Calcio, un equipo de la Serie D de Italia (cuarta división).

Matías es hijo del exdelantero del Saprissa, Herediano y Nacional de Uruguay, entre otros equipos, Javier Vicente Wanchope, además de que tiene como tío al exdelantero mundialista con Costa Rica, Paulo César Wanchope.

Javier Vicente confirmó a La Nación el movimiento de su hijo y además adelantó que, para este momento, lo que estaban buscando era que Matías siguiera su carrera deportiva en un nivel superior, por lo que Europa era una gran opción.

“Estamos muy felices de que haya llegado a Italia. Nosotros no queremos ir a la carrera, no queremos forzar nada. Esto en el mundo del fútbol es difícil, pero sí, dentro de lo que pensábamos para Matías, queríamos dar ese paso y buscar la mejor opción. Al final, nos pone muy conformes que llegara a un club con tanta vitrina”, aseguró.

El exdelantero agregó que los asesores deportivos, Aquiles Certad y Adolfo Hernández se encargaron de la negociación, pero que antes de cerrar el trato, Matías estuvo un mes entrenando con el plantel.

“Se integró a la pretemporada del equipo y empezó a afrontar las cosas de rigor como los papeles, el permiso de trabajo, la residencia, pero al final todo se dio bien. Ahora tendrá la oportunidad de estar en la Serie D. Es un buen paso después de los ocho años que pasó en Los Ángeles. Es un salto, es un paso siguiendo la formación, y será expuesto a un mercado de primer mundo, muy reconocido, y en donde esperemos termine de formarse”, analizó.

Matías Wanchope decidió tomar esta aventura por un año.

Sobre si el atacante podría alguna vez venir al fútbol nacional, su padre fue claro al dar a conocer que la prioridad es mantenerse afuera, aunque el sueño de vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica se mantiene intacto.

LEA MÁS: Un nuevo ‘Wanchope’ espera continuar la dinastía en Selecciones Nacionales

“No sé si algún día lo veremos en el fútbol tico... Pero imagínese que muchos quieren salir, él ya está afuera. Tendría que preguntárselo a él, pero él sí quiere estar en la Selección Nacional. La última vez que yo tuve algún contacto con la Federación fue el año pasado; después de eso, nada”, acotó.

¿Cómo juega?

En 2019, La Nación le hizo un reportaje a Matías y, en aquella ocasión, su padre lo describió futbolísticamente:

“Yo era un poco diferente cuando comencé, pero él me recuerda mucho a nosotros tres (Javier, Paulo y Carlos). Nosotros éramos flacos, rápidos, con pierna larga, hábiles, pero con la diferencia de que él es zurdo. Acá viene la diferencia: nosotros fuimos más delanteros centros, en cambio él sí juega por los costados, es extremo, aunque puede jugar como centrodelantero”, detalló.

Matías Wanchope hace que el apellido que brilló en Inglaterra, cuando su tío jugó en el West Ham, Manchester City y Derby County, hoy vuelva a sonar en el Viejo Continente.