Fútbol

¿Un costarricense en un club ‘top’ del mundo? Lo que pudo ser y no fue, según agente de jugadores

Kurt Morsink reveló cómo el final del 2025 fue muy duro para uno de los delanteros referencia de la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
¿Cómo impactará el nuevo calendario de la MLS a futbolistas como Alonso Martínez?
Alonso Martínez fue el referente ofensivo del New York City de la MLS en 2025, el tico marcó 21 goles. (GEOFF STELLFOX/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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