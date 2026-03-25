¿Un costarricense en un club ‘top’ del mundo? Lo que pudo ser y no fue, según agente de jugadores

Alonso Martínez fue el referente ofensivo del New York City de la MLS en 2025, el tico marcó 21 goles.

El agente de jugadores Kurt Morsink explicó, en una intervención en TigoSports, lo que pudo ser y no fue. Morsink recordó lo complicado que fue el final de año para el delantero de la Selección de Costa Rica y del New York City de la MLS, Alonso Martínez, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, además del menisco.

La lesión por sí sola fue dura, pero Morsink explicó que el momento en el que llegó empeoró todo aún más, porque Alonso tenía todas las fichas para dar el salto a Europa o conseguir un mejor contrato en la MLS, gracias a la buena temporada que había realizado.

Martínez terminó con 21 goles anotados en la última campaña y fue el referente ofensivo de su club.

“Estaba en un nivel top. Algo hubiéramos hecho, hasta ahí mismo una renovación con New York City; equipos de Europa estaban muy interesados. Lo ahuevado es eso, que pasa en una cancha que, por lo que uno tiene entendido, no estaba muy buena, pero estaba aprobada por FIFA, y eso sí perjudica, porque esa lesión es muy complicada”, reflexionó.

Alonso se lesionó en el partido que Costa Rica perdió 1-0 contra Haití, en la penúltima fecha eliminatoria. Ese cotejo se realizó en el Ergilio Hato Stadium, en Willemstad, Curazao, donde la gramilla es sintética.

“Yo confío en Alonso, pero sí hay que tratar de proteger a los jugadores. En su momento, el Ajax estaba interesado, había muchos equipos interesados. Alonso estaba ahí con Messi, Luis Suárez y Bouanga como uno de los jugadores top de la MLS. Si ves las estadísticas, estaba a la par de ellos”, dijo.

Martínez, según Morsink, fue pretendido por el Ajax, pero la lesión frenó cualquier posibilidad.

Por último, el agente tuvo palabras para describir la decepción de que Costa Rica no fuera a la Copa del Mundo 2026.

“Yo creo que nosotros perdemos la eliminatoria en los primeros dos partidos; si hubiéramos sacado cuatro puntos —viéndolo bien, teníamos para sacar seis—, le ganamos a Haití, le quitás ese punto, cambia toda la tabla. Y el partido en Nicaragua nos perjudica porque estaba para ganarlo, pero lo que sí nos revienta es que veníamos de eso, lo dejamos ir y, tras de eso, tenemos a Haití ganando 2-0 y lo dejamos ir. Ahí se nos va el Mundial”, finalizó.

Se tiene previsto que Alonso Martínez vuelva a la actividad en el segundo semestre de 2026 con el New York City.