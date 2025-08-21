Sporting San Miguelito vs. Herediano: El debut de Hernán Medford en la Copa Centroamericana, ¿dónde ver el partido?

El Club Sport Herediano afronta un partido trascendental en sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2025, tras un inicio irregular en el que suma un triunfo y una derrota.

LEA MÁS: Herediano y Hernán Medford suman ‘refuerzo’ de última hora para partido por Copa Centroamericana

Los rojiamarillos disputarán su tercer duelo ante el Sporting San Miguelito de Panamá, este jueves 21 de agosto a las 6:05 p. m. en el estadio Universitario de ese país, con el objetivo de obtener una victoria que los impulse a puestos de clasificación, a falta de una fecha para cerrar la fase de grupos del torneo regional.

Herediano enfrentará al Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana, en el estadio Universitario. Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)

¿Dónde se transmitirá el partido Sporting San Miguelito vs. Herediano? Copiado!

El encuentro será transmitido por ESPN 1, canal que posee los derechos exclusivos del certamen, así como por la aplicación Disney+.

Además, los partidos de los clubes ticos pueden seguirse por radio a través de Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM), emisoras que cuentan con los derechos de transmisión en Costa Rica.

Situación del Herediano Copiado!

Los florenses llegan obligados a puntuar, tras sumar tres unidades en dos juegos: primero vencieron 4-2 al Real España y luego cayeron por el mismo marcador ante el Diriangén de Nicaragua.

¿Cuál es la posición del Herediano? Copiado!

El Grupo B es liderado por Municipal de Guatemala, con 5 puntos, seguido por Sporting San Miguelito y Diriangén, con 4 unidades cada uno. Más atrás aparecen Herediano y Real España, ambos con 3 puntos.

Los florenses cerrarán la fase de grupos ante Municipal, el próximo jueves 28 de agosto, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

Debut de Hernán Medford Copiado!

El técnico Hernán Medford hará su debut oficial con el Herediano en la Copa Centroamericana. Será la primera vez que el experimentado timonel dirija en este torneo, a pesar de su amplia trayectoria en equipos del área.

Medford llega en lugar Pablo Salazar, quie precisamente fue destituido luego de la derrota ante los Caciques del Diariagén.

Ausencias en el Herediano Copiado!

Para el duelo ante los panameños, el Team no contará con:

• Los porteros Aarón Cruz y Dany Carvajal.

• Los defensores Juan Luis Pérez, Fernán Faerron, Sergio Rodríguez y Shane Johnson.

• Los volantes Yeltsin Tejeda y Eduardo Juárez.

Rodríguez estará ausente por el fallecimiento de su madre, y el resto por lesión.