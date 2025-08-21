EN VIVO

Sporting San Miguelito vs. Herediano: El debut de Hernán Medford en la Copa Centroamericana, ¿dónde ver el partido?

Herediano disputa un compromiso trascendental por su clasificación a la segunda ronda de la Copa Centroamericana

Por Juan Diego Villarreal
El Club Sport Herediano afronta un partido trascendental en sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de la Copa Centroamericana 2025, tras un inicio irregular en el que suma un triunfo y una derrota.








