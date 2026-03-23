¿Se le anuló bien el segundo gol a Saprissa ante San Carlos? Analista arbitral da su veredicto

San Carlos pierde 1 a 0 contra Saprissa. Ya en la primera vuelta se habían enfrentado en el Ricardo Saprissa.

Saprissa consiguió marcar el segundo tanto ante San Carlos en los últimos minutos del primer tiempo, no obstante el tanto fue anulado por fuera de juego.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, consideró que la jugada fue bien señalada por el árbitro David Gómez, aunque la acción generó mucha confusión ya que por un momento pareció que sería gol morado.

“Bien el fuera de juego, pese a lo confuso que fue el señalamiento, al final sancionaron adecuadamente”, aseguró Porras.

Y es que después del cabezazo de Kendall Waston, la pelota pegó ligeramente en Gerald Taylor, quien estaba adelantado.

Esta fue la segunda jugada polémica del juego, porque la primera fue una entrada de Jorkaeff Azofeifa a Jorman Aguilar, cuando el panameño se iba solo contra el marco de Abraham Madriz.

Al minuto 72, Saprissa está ganándole 1 a 0 a San Carlos.