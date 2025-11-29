Saprissa tiene tres jugadores en capilla ardiente de cara a las semifinales

El Deportivo Saprissa se juega el liderato del torneo nacional. Los morados todavía tienen aspiraciones de ser primeros, pero para esto deben ganar los seis puntos que restan en la fase regular y esperar que Alajuelense ceda terreno. No obstante, también hay una variable de cara a las semifinales: los jugadores con tarjetas amarillas.

Saprissa tiene 30 puntos, mientras Alajuelense posee 34 unidades, por lo que el primer lugar todavía está en disputa.

Los morados cuentan con tres jugadores en capilla ardiente y muy cerca de ser sancionados por acumulación de amarillas. Se trata de Kendall Waston, Mariano Torres y Ariel Rodríguez, quienes tienen contabilizadas cuatro amarillas, por lo que, si ven una más, se perderán el siguiente cotejo que tengan los tibaseños.

Ante esto, contra Liberia este domingo, el Monstruo podría hacer una jugada estratégica y buscar la amarilla de estos tres jugadores para que así lleguen limpios a las semifinales y no corran el riesgo de sumar una tarjeta en la última jornada y perderse un juego definitorio.

En el caso de Rodríguez, él se perfila como uno de los titulares ante los liberianos, ya que Vladimir Quesada, entrenador de la “S”, no podrá contar con Orlando Sinclair (precisamente también por amarillas), por lo que Ariel es el sustituto natural.

En el caso de Kendall y Torres, los dos son piezas clave del once morado, por lo que, si no juegan, sería evidentemente para cuidarlos; aunque existe la posibilidad de que actúen y más bien busquen la amarilla para perderse la última fecha contra Sporting, el domingo 7 de diciembre.

Por su parte, en Liberia hay tres futbolistas en situación similar: Malcom Pilone, Antonny Monreal y el zaguero Waylon Francis. La diferencia de los liberianos es que ellos están obligados a sumar, aunque sea un punto de los seis que restan, para asegurar su pase a la siguiente ronda; por lo que todavía no pueden cuidar figuras.

Saprissa tiene tres jugadores importantes que podrían ser baja en cualquier momento, pero con el liderato a la vista. Ahora el dilema es de Vladimir Quesada.