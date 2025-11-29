Fútbol

Saprissa tiene tres jugadores en capilla ardiente de cara a las semifinales

Saprissa piensa en el liderato, pero también podría tener bajas importantes por una razón reglamentaria

Por Esteban Valverde
Saprissa recibe al Club Sport Herediano, determinante por la lucha por el liderato y la clasificación del Apertura 2025
Saprissa podría tener tres bajas importantes ante Liberia o en la última fecha contra Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

