Saprissa sancionado con fuerte monto económico por incumplimientos con la prensa

Saprissa le ganó 3 a 1 a Guadalupe el pasado domingo en el Ricardo Saprissa.

El Deportivo Saprissa fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol con un fuerte monto económico, esto sobre todo por faltas al reglamento de comunicación y prensa en el partido que tuvieron los tibaseños contra Guadalupe.

En total los morados deberán desembolsar ¢1.650.000. La cifra se desglosa de la siguiente forma:

¢750.000 al ser la segunda vez que no destacan las zonas amarillas.

¢500.000 al ser la primera vez que no cumple con la zona mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamente de Comunicación y Prensa.

¢400.000 al ser la primera vez que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post- partido.

Por otra parte, el Club Sport Herediano también fue sancionado con una multa de ¢500.000 por no cumplir con la zona mixta para los medios de comunicación.

También el Puntarenas FC recibió una sanción económica por ¢250.000, esto porque fue la primera vez que el árbitro mostró tarjetas amarillas o rojas a cinco o más miembros del mismo equipo.

Por último se confirmó en el conjunto porteño la sanción de un juego y ¢100.000 a José Eduardo Leiva; en Cartaginés el preparador de porteros, Carlos Díaz, deberá cancelar ¢150.000 y no podrá estar en el próximo duelo del club.