Fútbol

Saprissa sancionado con fuerte monto económico por incumplimientos con la prensa

Saprissa tendrá que cancelar una cifra alta luego del partido contra Guadalupe

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa le ganó 3 a 1 a Guadalupe el pasado domingo en el Ricardo Saprissa. (John Durán /John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaSanción económicaGuadalupePrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.