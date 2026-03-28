Saprissa busca acabar con las carencias y el alquiler de su centro deportivo: en 2024 pagó casi ₡42 millones

En noviembre del 2022 Saprissa presentó públicamente el Centro Deportivo Beto Fernández como su casa.

Saprissa anunció en el 2022 la inauguración del Centro de Entrenamiento Beto Fernández, ubicado contiguo al moderno centro comercial Aleste, en Guayabos de Curridabat. No obstante, ahora el jerarca morado, Roberto Artavia, reveló que buscan otro terreno para desarrollar un proyecto similar.

En una entrevista con Tigo Sports, Artavia confesó que, en el Beto, aunque cuentan con muy buenas condiciones, todavía no han podido desarrollar elementos clave de un centro de entrenamiento de primer nivel, situación que los hace pensar en un nuevo proyecto.

“No tenemos el gimnasio que queremos ni la clínica que queremos. No tenemos la residencia integrada, no tenemos la piscina; entonces esto es lo que vamos buscando en el tiempo”, explicó.

Por otra parte, el jerarca señaló que para el Monstruo es clave que esas estructuras sean propias y no alquiladas, como sucede en la actualidad.

Según Tigo Sports, ellos tuvieron acceso a los estados financieros de Saprissa de 2024 y, en estos, los morados estipularon un pago de más de ₡41,8 millones en alquiler de las instalaciones en Curridabat.

“Posiblemente lo que busquemos no sea donde estamos hoy, porque eso es un alquiler. Estamos pagando un alquiler alto y la propiedad no es nuestra. Queremos ser propietarios”, pronunció Artavia.

Otro tema que Artavia destacó es que desean acercar al equipo al estadio Ricardo Saprissa.

“Queremos algo más cerca del estadio. Estamos muy agradecidos con los dueños de esos terrenos, pero ciertamente podemos mejorar y lo haremos”, acotó.

Sobre qué falta para llevar las palabras a los hechos, el problema morado sigue siendo el mismo: la parte financiera.

“El tema es financiero, porque estamos centrados en la deuda, en fortalecer el primer equipo, el femenino y las ligas menores. Luego viene el estadio y el centro de entrenamiento”, finalizó.

Roberto Artavia no dio un tiempo estimado para desarrollar el nuevo centro de entrenamiento de Saprissa.