¿Salió el balón? Esto dice el analista arbitral Greivin Porras sobre el gol anulado al Cartaginés

En la imagen se observa a José Mora (izquierda), Yurguin Román (centro) y Keyner Brown (derecha) durante la disputa del balón. Foto: Mayela López.

La polémica anotación invalidada al Cartaginés en los últimos segundos del partido frente al Herediano, que hubiera significado el 2-2 final, se convirtió en el foco de discusión entre los aficionados.

¿Pero que dice el analista arbitral Greivin Porras? Esto fue lo que indicó a La Nación. "Hay una toma que en mi opinión es demasiado evidente, que el balón no sale en su totalidad. Se ve que hay un error del árbitro asistente de ese sector, pero realmente la televisión nos muestra que el esférico no sale en su totalidad y tiene que salir 100%“. Al no haber salido, significaba que la anotación era válida.

Unas nuevas imágenes del VAR muestran que, al parecer, el gol sí fue bien sancionado. (VAR/VAR)

Asimismo, se le consultó sobre la otra perspectiva que mostró la televisora, en la cual aparentemente el balón abandonó el campo, esto fue lo que mencionó: “Lo que sucede es que la ubicación de la cámara con la acción, hay que recordar que el balón está a cierta altura sobre el césped, dependiendo de la ubicación, la visión óptica le va a dar a usted muchos ángulos diferentes”.

Inclusive, Porras pone como ejemplo la acción del gol anulado de Herediano el pasado 21 de marzo entre Alajuelense. “A Washington se el había pasado por la piernas el balón, pero había unas tomas que mostraba el balón estaba un metro dentro del marco y es dependiendo del ángulo usted va a tener una visión diferente”.

De igual manera, fue consultado sobre la injerencia del VAR en la acción y esto fue lo que mencionó: “Esta jugada entra dentro del protocolo del VAR. ¿Gol o no gol? Entonces, tiene que definir si es válida la anotación. Asimismo, hoy algo que no se explica, de por qué el VAR en el caso que lo haya revisado ¿por qué fue tan rápido? Tuvieron que haberse tomado su tiempo necesario para poder ver todos los ángulos para definir si el esférico salió”.

Uno de los jugadores brumosos que reclamó fue Cristopher Nuñez en redes sociales sobre el gol que les fue anulado. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Sin lugar a dudas, esta acción continuará bajo el análisis debido al peso del compromiso. Con el resultado del Clásico Provincial, el Club Sport Herediano preserva el liderato tras la victoria, mientras que el conjunto brumoso permanece en la tercera casilla.

Observe la polémica acción analizada en FUTV.