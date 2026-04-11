Fútbol

¿Salió el balón? Esto dice el analista arbitral Greivin Porras sobre el gol anulado al Cartaginés

La anulación del tanto que dictaba el empate para Cartaginés desató fuerte polémica; esto dice el analista arbitral

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Por Steven Torres
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
En la imagen se observa a José Mora (izquierda), Yurguin Román (centro) y Keyner Brown (derecha) durante la disputa del balón. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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