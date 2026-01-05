Rolando Fonseca da un diagnóstico demoledor tras desastre de los ’shoot-outs’ en 90 Minutos por la Vida

Los arqueros fueron protagonistas, ya que consigueron imponerse en la mayoría de lanzamientos. En Alajuelense - Cartaginés también se dieron los 'manos a manos'.

Rolando Fonseca definía de todas las formas posibles: de cabeza, con la pierna izquierda, derecha, de chilena. Fue uno de los últimos grandes goleadores del fútbol de Costa Rica, al punto de que es el máximo anotador de la Selección de Costa Rica, con 47 celebraciones. Luego de ver los shoot-outs que se dieron en los 90 Minutos por la Vida, Fonseca, analizó qué pasa con la definición en Costa Rica.

Los shoot-outs son una tradición en esta actividad benéfica que involucra a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés. Consisten en un mano a mano entre atacantes que salen con balón dominado a 40 metros del arco, y el portero. Tienen seis segundos para anotar, o el gol no es válido.

En la competencia de este domingo, se ejecutaron 24 lanzamientos, de los cuales solamente se marcaron nueve; esto apenas representa un 38 % de efectividad.

Es cierto que algunos de los jugadores son juveniles que apenas están debutando en Primera División, pero también fallaron consolidados.

Para Fonseca, lo sucedido en el evento benéfico solo es la confirmación de un problema que ya lleva años tanto en el campeonato nacional como en la Selección de Costa Rica.

“La definición ha sido una carencia en los últimos años. Vamos a ver el torneo nacional… ¿Con cuántos goles se está quedando el goleador? ¿Con ocho? Esto es algo latente y a la vista. Por eso, en la final vimos un nuevo recurso, como el remate de larga distancia de Alejandro Bran. Ojalá eso inste a los futbolistas a tratar de hacer cosas diferentes”, detalló Fonseca a La Nación.

Para el histórico romperredes, el problema nace desde la formación, donde considera que hay mucha carencia de trabajo específico.

“Esto se trabaja todos los días. Por ejemplo, yo, a mis 52 años, usted me verá hoy a las 2:00 p. m. en mi academia definiendo; la semana antepasada, con don Manrique Quesada, estuve practicando definición, y él tiene 87 años. Si usted deja la definición de lado, la pierde; es así de sencillo”, pronunció.

Para el exdelantero, hay elementos determinantes que un jugador ofensivo no debe descuidar, como la ubicación, la confianza, la autoestima y la preparación constante.

Fonseca también le dio especial importancia a la competencia; de hecho, explicó que cuando era jugador profesional siempre buscó la forma de meterse presión en los entrenamientos. Para ello, apostaba un asado con el fin de sentir que era una obligación anotar.

“Tenemos entrenadores de porteros, pero no tenemos técnicos de delanteros en los equipos. La repetición es la fórmula; la repetición es lo que permite especializarse. Un delantero que quiere ser exitoso debe hacer por lo menos 100 remates diarios”, afirmó.

Rolando Fonseca notó en los lanzamientos que se dieron en los 90 Minutos por la Vida una serie de errores que, desde su perspectiva, son de formación.

Sebastián Valenciano fue de los pocos que marcó en los 90 Minutos por la Vida, el juvenil del Saprissa anotó contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si usted ve los shoot-outs que se lanzaron, el 95 % de los jugadores arrancaron en línea recta, pero eso es un error, porque en línea recta el portero achica el marco. Si usted va en diagonal, amplía el marco para el jugador; el portero debe salir de su zona segura”, explicó.

Por último, el exjugador de Saprissa y Alajuelense destacó que se debe dar libertad a los ofensivos, sobre todo para retomar la creatividad del futbolista.

“Estas generaciones tienen un problema: son generaciones de comandos. Se les ha quitado la iniciativa, se les ha quitado la inteligencia, porque no usan la creatividad, ya que llegó un aparato que te resuelve todo, como el teléfono inteligente. Hay que hacer que dependan de ellos mismos, que confíen en ellos”, analizó.

Para Fonseca, en Costa Rica es necesario definir cuál es el tipo de delantero que se quiere desarrollar.

“El delantero no debe ser solo de biotipo, sino tener cualidades de definición: ser frío, tener el marco en la frente; los movimientos te hacen diferente. ¿Cuál es la característica que debemos buscar? ¿Buscamos al ‘9’ alto de área o al pequeño, habilidoso y definidor? Hay que ver qué queremos y, a partir de ahí, buscar”, finalizó.