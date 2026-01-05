Fútbol

Rolando Fonseca da un diagnóstico demoledor tras desastre de los ’shoot-outs’ en 90 Minutos por la Vida

Los 90 Minutos por la Vida volvieron a mostrar la carencia del fútbol tico: pésima definición frente al arco

Por Esteban Valverde
90 Minutos por la Vida, 2026
Los arqueros fueron protagonistas, ya que consigueron imponerse en la mayoría de lanzamientos. En Alajuelense - Cartaginés también se dieron los 'manos a manos'. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Rolando FonsecaAlajuelenseSaprissaCartaginésHerediano
