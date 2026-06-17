Fútbol

República Checa vs. Sudáfrica: Cómo ver el partido que abre la segunda jornada en el Mundial 2026

Después de que las 48 selecciones hayan jugado su primer partido, arranca la segunda jornada en el Mundial 2026 con el duelo República Checa vs. Sudáfrica

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Por Fanny Tayver Marín
República Checa y Sudáfrica protagonizan el primer partido de la segunda jornada en la fase de grupos del Mundial 2026.
República Checa y Sudáfrica protagonizan el primer partido de la segunda jornada en la fase de grupos del Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)







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Mundial 2026República Checa vs. Sudáfrica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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