República Checa vs. Sudáfrica: Cómo ver el partido que abre la segunda jornada en el Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica protagonizan el primer partido de la segunda jornada en la fase de grupos del Mundial 2026.

República Checa y Sudáfrica abren la segunda jornada en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido correspondiente al grupo A y el juego se efectuará en el Estadio de Atlanta.

Este duelo mundialista arrancará a las 10 a. m. (hora de Costa Rica) y solo será transmitido por Fox+. Además, puede escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.