Puntarenas FC recibe a un jugador de Alajuelense como refuerzo

Doryan Rodriguez fue parte del plantel que ganó la Copa Centroamericana y el cetro 31, en la imagen junto con Santiago Van der Putten.

Puntarenas FC y Alajuelense anunciaron la cesión del delantero manudo Doryan Rodríguez al cuadro chuchequero, esto por un año.

En el último certamen, Doryan tuvo ocho participaciones y marcó una diana con la Liga.

Esta es la segunda etapa de Rodríguez en el Puerto, debido a que en la temporada 2023 - 2024 también formó parte de los Chuchequeros como cedido.

El artillero destaca por su despliegue físico y su juego aéreo, aunque no logró hacerse un campo en el cuadro rojinegro ante la competencia de futbolistas extranjeros.

En su zona delantera, Alajuelense cuenta con el mexicano Ronaldo Cisneros, quien es estelar, además del colombiano Jeison Lucumí, futbolista que juega como ‘9′ y extremo.

También se habla de que los manudos están buscando un delantero como refuerzo para que compita con Cisneros.