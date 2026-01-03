Fútbol

Puntarenas FC recibe a un jugador de Alajuelense como refuerzo

Puntarenas FC anunció la llegada de un delantero de Alajuelense

Por Esteban Valverde
Santiago van der Putten y Doryan Rodríguez en el reconocimiento al Estadio Cuscatlán, en El Salvador.
Doryan Rodriguez fue parte del plantel que ganó la Copa Centroamericana y el cetro 31, en la imagen junto con Santiago Van der Putten. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

