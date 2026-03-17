Fútbol

Primera División y Liga de Ascenso de Costa Rica inundan a una selección de Concacaf

Una selección de Concacaf tiene 10 convocados que juegan en la Primera División y la Segunda División de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Saprissa
Luis Javier Paradela controla un balón ante la marca de Carlos Barahona, defensor brumoso, en el juego del fin de semana entre Saprissa y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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