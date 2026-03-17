Primera División y Liga de Ascenso de Costa Rica inundan a una selección de Concacaf

Luis Javier Paradela controla un balón ante la marca de Carlos Barahona, defensor brumoso, en el juego del fin de semana entre Saprissa y Cartaginés.

Una selección de Concacaf contará con 10 convocados del fútbol costarricense. De hecho, la Primera División y la Liga de Ascenso tienen el mayor aporte para la Selección de Cuba, representativo que tiene como su principal referente a Luis Javier Paradela, del Deportivo Saprissa.

Los cubanos enfrentarán el 26 de marzo a Martinica y el 29 de marzo al combinado de República Dominicana, como parte del torneo amistoso llamado Concacaf Series.

Curiosamente, de la segunda división de Costa Rica hay ocho representantes. De ellos, tres son del club Fútbol Consultants, mientras que Escorpiones de Belén también aporta la misma cantidad de jugadores.

Consultants aporta a Yurdi Hodelín (portero), Pedro Bravo (defensa) y Elvis Casanova (defensa). Por su parte, Escorpiones suma a Orlando Calvo (defensa), Leandro Mena (defensa) y Michael Camejo (delantero).

Los otros dos futbolistas que llegan desde el ascenso costarricense a la representación cubana son Maikol Vega, de Inter San Carlos, y Karel Pérez, de Sarchí.

También hay dos futbolistas que militan en la Primera División: Luis Javier Paradela, del Saprissa, y el líder de la zaga de San Carlos, Yosel Piedra.

Cabe recordar que desde marzo de 2023, el delantero del Club Sport Herediano, Marcel Hernández, decidió hacerse a un lado de la selección cubana, al considerar que no existen las condiciones adecuadas para un jugador profesional.

“Si vamos a ir a representar a la selección, que siempre lo he hecho de buena manera, debe ser en buenas condiciones, porque el regreso después cuesta mucho. Nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes. Por esto digo que primero hay que preguntar qué pasa y por qué hay jugadores que no quieren ir a la Selección. La decisión por no ir a la selección por el momento es de Marcel. Cuando cambien las cosas, que tengamos buenas condiciones para representar bien al país, voy a ir”, detalló el ariete en FUTV hace tres años.