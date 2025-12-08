Presidente de Liberia se ‘extasía’, llama a cuentas a Unafut y revela lo que sintió al dejar fuera al Herediano

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, está, como se dice popularmente, “como loco” por la clasificación del equipo a semifinales.

En entrevista con La Nación, prometió un gran espectáculo para la previa del duelo contra Alajuelense, este miércoles a las 8 p. m.; sin embargo, también le mandó un claro mensaje a la Unafut.

La cabeza del proyecto liberiano no escondió su molestia por lo vivido con la apelación que interpusieron para pedir los puntos contra Saprissa, esto por lo que consideraron una alineación indebida. Además, reveló lo que significó dejar fuera al Herediano.

–¿Cómo vivió la clasificación luego de la turbulencia por temas administrativos del juego Liberia vs. Saprissa?

–Fue una semana bastante difícil, sobre todo en el aspecto administrativo, porque pedimos con justa razón los puntos que perdimos contra Saprissa. Sentimos que el criterio que usaron fue político. Pero bueno, al final se premió el esfuerzo y logramos clasificar a las semifinales.

–¿Qué sabor le queda de lo vivido con la apelación que ustedes pusieron?

–La verdad, estoy un poco decepcionado de todo lo que sucede, pero tenía la convicción deportiva de que podíamos ir por ese punto. Ya luego, con el partido, a uno se le va lo que pasó. Fue importante que el equipo no se contagiara de lo que pasaba administrativamente.

–¿Cómo queda la relación Liberia–Unafut?

–Queda un sinsabor muy grande, un sabor muy agridulce, porque cuando se toman decisiones con criterios políticos no está bien... Esta vez fue Liberia, pero pudo ser cualquier club. Lo que me incomoda es que la razón la tiene Liberia, pero no se nos dio la razón... Muy complicado el tema. Yo quiero reunirme lo más pronto posible con Unafut y pedir explicaciones reales.

–¿Entonces esta decisión, para usted, fue por colores de camiseta?

–Siempre se han tomado decisiones por camiseta. No se puede ser juez y parte. Debe ser la Federación, con un ente muy neutral, la que decida este tipo de cosas, pero como la Unafut es parte, es la que decide.

–El caso era entre Saprissa y ustedes... Se metieron otros actores y Saprissa nunca dijo nada...

–Saprissa hizo su apelación; yo creo que ellos sabían que teníamos razón. Ellos se basaron en lo que dijo Unafut... A mí me pareció que Saprissa dijo: “Liberia tiene razón, pero hagamos lo que dice Unafut”. Yo creo que hay que cambiar los estatutos de Unafut de forma urgente por el bien del fútbol.

–Hablando de lo deportivo, ¿esta clasificación es el momento más importante de su carrera como dirigente acá en Costa Rica?

–Estamos muy contentos. Después de 16 años logramos conseguir este objetivo. Vamos en un proceso en el que ascendemos cada vez más. Estamos en una fiesta espectacular; hablé con el alcalde después del juego y el pueblo se va a unir alrededor de nosotros. Entonces pueden esperar una gran fiesta el miércoles. Tenemos una energía muy positiva, los jugadores están convencidos de que podemos marcar diferencia en casa, pero vamos por esa final.

–¿Qué es clave ante la Liga Deportiva Alajuelense?

–Nosotros tenemos buenos jugadores, una afición noble, una afición que está loca por el momento. Esperamos que el miércoles ganemos; eso es clave. Ayer se llegó a la 1 a. m., pero a las 9 a. m. ya estábamos entrenando, porque estamos unidos y comprometidos. El estado de ánimo es muy bueno.

–¿Cómo prepara ese juego de ida?

–Tenemos que vivir una fiesta; el miércoles ya verán. Esperamos que la gente lo disfrute, porque el esfuerzo se hizo. Esperamos que a todos les agrade lo que vamos a hacer. Hay muchas cosas que estamos cotizando, porque no podíamos...

–¿Se puede eliminar a Alajuelense?

–Estamos hablando de fútbol. Ayer el Real Madrid perdió 2 a 0; claro que sé que tenemos diferencias, pero en la cancha son once contra once. El grupo está entregado; el grupo que yo vi contra Cartaginés me recordó cuando quedamos campeones en Liga de Ascenso. Eso me dio una felicidad enorme. Liberia, desde la fecha 1, nunca salió de los cuatro; siempre tuvimos una regularidad trascendental, que habla de nuestro trabajo. Llegamos a estas instancias siendo el equipo con más minutos Sub-21.

–¿Qué significa dejar fuera al Herediano?

–En Costa Rica hay cuatro grandes, y cuando entra uno no tradicional queda uno por fuera. Ahora le tocó a Herediano, que tiene una jerarquía enorme, una administración espectacular. Tal vez no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero ellos son un club muy serio y que trabaja muy bien. Ahora les tocó quedar por fuera.