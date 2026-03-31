Fútbol

Presidente de FIFA asistió al partido de Irán ante Costa Rica, que se juega en una cancha de entrenamiento

Gianni Infantino, presidente de FIFA, está observando el partido entre la Selección de Costa Rica e Irán, que se disputa en una cancha anexa al estadio principal en Turquía

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Por Steven Torres
Gianni Infantino observando el partido de Irán vs. Costa Rica en Turquía.
Gianni Infantino observando el partido de Irán vs. Costa Rica en Turquía. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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