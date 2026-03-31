Presidente de FIFA asistió al partido de Irán ante Costa Rica, que se juega en una cancha de entrenamiento

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, asistió sorpresivamente este martes al Mardan Sports Complex de la ciudad de Antalya, Turquía, donde se enfrentan las representaciones de Irán vs. Costa Rica.

El partido se disputa en una cancha de entrenamiento anexa al estadio principal del complejo, donde solo hay una pequeña gradería en uno de los costados.

La presencia del máximo dirigente del balompié mundial en territorio turco coincide con un período de alta tensión e incertidumbre tras la guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán.

Desde el inicio de las hostilidades hubo dudas sobre la participación de los iraníes en el Mundial, pues disputarán sus tres partidos en suelo estadounidense. Hay que agregar que, los ciudadanos iraníes tienen prohibido entrar en Estados Unidos debido a una prohibición de viaje impuesta por la administración Trump en junio pasado, aunque permite la exención a “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante”, según indica la normativa.

Durante una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo, Infantino añadió: “Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, sumamente complicada; no obstante, trabajamos y vamos a asegurar que Irán dispute este Mundial en las mejores condiciones. La escuadra nacional de dicho país, así como todos los representativos, pertenecen a la ciudadanía. Es el equipo de la totalidad de las personas: de quienes respaldan al gobierno y de quienes lo adversan. En cualquier nación, sea la oposición o los que detentan el poder, es indistinto; el fútbol le pertenece a la gente”.

Es previsible que Infantino conversará en persona con los dirigentes iraníes presentes en el amistoso de Turquía, que por cierto los persas le están ganando 4-0 a Costa Rica al medio tiempo.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido tuvo que trasladarse a esa otra cancha por “temas de seguridad”, pues a segunda hora Jordania disputará otro amistoso y acudirá el Príncipe de ese país.