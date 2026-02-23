Fútbol

Por lealtad, Wálter Centeno fue contra su corazón saprissista y hoy está a un punto del liderato

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, reveló sus sensaciones sobre el gran momento de su equipo en el Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Wálter Centeno tiene 15 puntos de 24 posibles en el Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosSapŕissaClausura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.