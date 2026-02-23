Por lealtad, Wálter Centeno fue contra su corazón saprissista y hoy está a un punto del liderato

Wálter Centeno está haciendo un torneo lleno de protagonismo al mando de San Carlos. El equipo está en la tercera posición, con 15 unidades, y solo un punto lo separa del primer lugar, ocupado por Herediano. Sin embargo, a inicios de febrero, Paté pudo darle un cambio de dirección a su carrera y él mismo dijo que no.

Hoy, con el camino recorrido, Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, alabó la lealtad de Centeno con la institución y expresó que los buenos resultados que hoy se tienen refuerzan la buena decisión que tomó el DT al mantenerse en el club y no irse a Saprissa cuando el Monstruo lo buscó.

“Cada quien es dueño de su camino y es el resultado de sus decisiones. Yo siempre, desde el día que conocí a Wálter Centeno, sentí que tuvimos una buena química de visión y de proyecto a largo plazo. A él le llegó la oportunidad de Saprissa, pero rescato que es un hombre de palabra y me dijo que se quedaba”, dio a conocer Chacón.

El jerarca, hoy viviendo buenos resultados, recordó que a finales del campeonato pasado recibió varias recomendaciones de quitar a Paté del cargo de entrenador; sin embargo, mantuvo la confianza en él, algo que fue recordado por el exjugador de Saprissa.

Marcelo Tulbovitz, preparador físico del Saprissa, saludó con mucho cariño el 8 de febrero pasado a Wálter Centeno en el juego Saprissa - San Carlos. (José Cordero /José Cordero)

“Él me dijo que, cuando lo asustaban porque no ganábamos desde hacía más de un año, yo le di confianza. Siento que él fue recíproco cuando me dijo que se iba a quedar. Eso es de alto valor para mí, porque en la vida hay pocas cosas como la lealtad”, dijo.

Sobre el rendimiento de su equipo, el presidente reflexionó que disfruta el momento, pero no quiere que la ilusión le gane a los jugadores.

“Si algo tenemos claro es que estamos a medio camino; no obstante, con el pasar de los días se va consolidando que el tiempo da razones, para bien o para mal, pero para verdades, el tiempo. Ahora se ve que las decisiones que tomamos de confiar fueron acertadas”, pronunció.

Un cambio que él sí ve como muy determinante es la mentalidad.

“Hace dos meses estábamos hablando del descenso; ahora vemos cómo enfrentar el liderato. Disfrutamos el momento. Tenemos casi nueve años de estar en este proyecto. Cuando estábamos en momentos complejos, mantuve la calma y nunca tuve una reacción negativa. La crisis sirvió para mejorar y ver oportunidades de salir de ahí”, acotó.

San Carlos logró vencer en la última jornada a Herediano 1-0 y ya ni siquiera piensa en el descenso, porque en la tabla acumulada posee 28 puntos, mientras que el décimo lugar es de Guadalupe FC, con 19 unidades.

“Lo que tenemos claro ahorita es que queremos clasificar; trabajamos para eso. No hemos logrado nada”, finalizó.