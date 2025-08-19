‘Pónganse la mano en el corazón’: El inusual llamado de un alcalde al Comité de Licencias para salvar su equipo

El alcalde del cantón de Turrialba, Carlos Hidalgo, hizo público un mensaje en el que hace un llamado al Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para ‘actuar con el corazón y la razón’, y le permita al equipo de esa localidad recuperar su licencia.

Hidalgo hizo circular un video en el que le brinda el total apoyo al Municipal Turrialba, luego de que el plantel pusiera a inicios de semana su apelación respecto a la denegatoria de licencia de club profesional para la temporada 2025 - 2026 de la Liga de Ascenso.

“Apoyamos a todas las disciplinas deportivas. Estamos apoyando al equipo de fútbol de la Liga de Ascenso, el equipo de fútbol ha formado a decenas de deportistas valiosos. Estamos de acuerdo con la apelación ante el Comité de Licencias”, afirmó el político en el video.

El Municiṕal Turrialba recibió la noticia de que no podría participar, esto ante una serie de supuestas inconsistencias económicas que encontró el Comité de Licencias en la documentación que presentó la entidad.

Es importante recordar que el club además afrontó en el primer semestre del año un proceso por tentativa de amaño y aunque la institución no recibió castigo, sí fueron sancionados tres integrantes de la parte administrativa, entre ellos el presidente, Rolando Pereira, además de dos mexicanos que formaban parte de una organización con la que se firmó un convenio deportivo: Enrique Valencia y Ernesto de La Torre de Fútbol International Management.

Este caso se presentó en un juego en febrero pasado, cuando según una investigación de la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica, a 10 jugadores de Turrialba se les ofrecieron $300 a cada uno por perder por un marcador específico ante Cariari.

Carlos Hidalgo fue enfático en que él mismo, antes de hacer su comunicación pública, se aseguró de que en Turrialba no quedara rastro de los sancionados, para él poder brindar el apoyo.

“Ya hay un nuevo presidente en el Turrialba, y la persona que fue sancionada no forma parte del club, inclusive en la apelación se certifica el nuevo presidente. De hecho los estados financieros van firmados por el nuevo presidente”, aclaró ante consulta de La Nación.

Sobre el documento para defenderse acotó:

“Este recurso que se presentó lleva prueba nueva con personas con fe pública, esto demuestra que el club tiene solvencia. A Turrialba se le está aplicando la sanción más severa, pero esto lo que amerita, en dado caso, es una sanción menos severa. La sanción más drástica es cuando haya faltas graves, reiteradas o comisión de delito”.

El líder político acotó que el apoyo desde el Gobierno Municipal es total al club deportivo.

“Desde la Municipalidad de Turrialba apoyamos el recurso. Confiamos en que el Comité de Licencias tenga una oportunidad para reivindicar y poder dejar a Turrialba iniciar el torneo. Comité de Licencias póngase la mano en el corazón, pero también en la razón”, finalizó el video.

Al preguntarle sobre lo poco común que es que un alcalde intervenga para buscar respaldar un club, la autoridad municipal declaró:

“Yo seré un alcalde diferente o un político diferente, porque el político se debe a todo un pueblo y esto se debe a temas de inseguridad, temas de deportes, de salud. Toda mi vida estuve vinculado a las situaciones deportivas, estuve en la presidencia del Comité Cantonal de Deportes, tiempo atrás me sume a la lucha para defender a un atleta de voleibol, entonces no veo donde está la malicia de esto”, dijo.

Hidalgo aprovechó para aclarar que la fotografía en la que él sale junto con el grupo mexicano y el expresidente de Turrialba, Rolando Pereira, fue en la presentación del convenio con la empresa mexicana, pero él solo acudió como invitado.

De izquierda a derecha: Ernesto de La Torre, Pavel Pardo, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, y Andy Herron, el día que se presentó el convenio entre el Municipal Turrialba y Futbol International Management. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)

“Yo soy el alcalde del Turrialba y como tal me invitan a muchas activdades. Yo fui invitado a actividades religiosas, deportivas y como he ido a la mayoría pues fui a esa. De ahí en adelante a todo lo que se ha dicho... Pues ya he puesto querellas porque se me vincula con cosas que no son”, concluyó.

De momento, el proceso de Turrialba se encuentra en la fase de apelación ante el Comité de Licencias, seguidamente si no recibe razón podrá ir al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.