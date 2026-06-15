Fútbol

Panamá le responde a Ibrahimovic: No vamos a ser ‘saco de boxeo’ para los rivales en el Mundial

Jugadores y cuerpo técnico de Panamá respondieron a las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic antes del debut canalero en el Mundial

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Por AFP
La selección de Panamá se encuentra entrenando ante su debut contra Ghana. Pero salieron a responderlr a Zlatan Ibrahomovic.
Zlatan Ibrahimovic encendió la polémica con sus comentarios sobre el Grupo L. Aquí, los panameños en una sesión de entrenamiento antes del Mundial. ("X" de la Selección de Panamá/"X" de la Selección de Panamá)







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AFP

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