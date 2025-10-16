Ni Sporting ni Pérez Zeledón aprovecharon el parón por la Selección Nacional

El parón del Torneo Apertura 2025, destinado a darle espacio a la Selección Nacional para preparar los partidos de la penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, no fue aprovechado por Sporting FC ni por Pérez Zeledón.

Tras 12 días de trabajo, ambos equipos de la provincia de San José mostraron poca mejoría en su accionar, por lo que el insulso empate 0-0 dejó un gran sinsabor ante la escasa eficacia de los protagonistas en las graderías.

Los dirigidos por Minor Díaz buscaban despegarse de San Carlos en el fondo de la tabla de posiciones e intentaron sumar en casa, aunque al final cedieron un nuevo empate en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

A pesar del esfuerzo y sacrificio del mexicano Erick Cubo Torres —quien fue el delantero que más cerca estuvo de anotar en la portería defendida por Bryan Segura— los vecinos de Pavas fueron incapaces de vulnerar el marco visitante.

Por su parte, los isidreños apostaron a las pocas jugadas de balón parado, y de una de ellas nació su única acción de peligro, cuando José Mora ejecutó un gran tiro libre que obligó al guardameta Leonel Moreira a volar para enviarla al tiro de esquina.

Fue un compromiso lento, de pocas emociones y con escaso brillo, protagonizado por dos escuadras ineficientes en la creación de juego, en un encuentro donde hubo muy poco que destacar.

Con este resultado, Sporting FC llegó a 10 puntos y desplazó del octavo lugar a Guadalupe FC.

Mientras tanto, los Guerreros del Sur alcanzaron 17 unidades y se aferran a la posibilidad de clasificar a las semifinales, ubicándose en la quinta casilla, quedando a un punto de Alajuelense, que este jueves 16 de octubre se medirá al Herediano.

La primera parte transcurrió sin muchas emociones, con ambos equipos intentando ir al frente, pero con más deseos que puntería. El compromiso fue monótono, de escasas acciones ofensivas, y de ahí el sinsabor por un pobre resultado.

En la segunda mitad, la jugada más clara para anotar en el encuentro estuvo en los pies del Cubo Torres, pero el buen achique del portero generaleño evitó la caída de su marco. El ariete azteca no tuvo fortuna en la definición, aunque no le faltó entrega en cada balón que disputó ante la zaga visitante.