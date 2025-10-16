Fútbol

Ni Sporting ni Pérez Zeledón aprovecharon el parón por la Selección Nacional

En un compromiso de escasas emociones, tanto Sporting FC como el Pérez Zeledón quedaron debiendo en su rendimiento

Por Juan Diego Villarreal
Sporting FC vs. Pérez Zeledón Torneo Apertura 2025 Fecha 12 14 de octubre del 2025 Cortesía: Sporting FC
Sporting FC y Pérez Zeledón protagonizaron un aburrido 0-0, en el reinicio del Torneo Apertura 2025. (La Nación/Cortesía: Sporting FC)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

