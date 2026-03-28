Fútbol

Nadie lo esperaba: Escuche a Carlos Álvarez de Teletica ‘destrozar’ a la Selección de Costa Rica en vivo

El locutor de Teletica, Carlos Álvarez, tenía guardado un fuerte mensaje para la Selección de Costa Rica en plena transmisión del partido ante Jordania

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Carlos Álvarez, locutor y presentador de Teletica
Carlos Álvarez es una figura fuerte de Teletica. (redes/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaCarlos ÁlvarezTeletica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.