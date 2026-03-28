Nadie lo esperaba: Escuche a Carlos Álvarez de Teletica ‘destrozar’ a la Selección de Costa Rica en vivo

La transmisión del juego entre la Selección de Costa Rica y Jordania, este viernes en Teletica Radio, dejó un fuerte mensaje de un protagonista inesperado, pero muy presente en la retina del pueblo costarricense: el locutor radial y presentador de TV Carlos Álvarez.

El popular Charlie, quien es la voz comercial de la emisora, formó parte del equipo de trabajo del cotejo. No obstante, cuando realizaba una de sus intervenciones, criticó con dureza al plantel patrio.

“Vuelve la descalificada Selección de Costa Rica al terreno de juego. Está la eliminada Tricolor jugando contra Jordania... La que no estará en el Mundial, esa es la selección costarricense, por si se le había olvidado...”, dijo Álvarez.

El comunicador se refirió así al plantel luego de que la Selección Nacional no pudiera superar la fase eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026 y, en noviembre pasado, quedara oficialmente sin opciones de ir al torneo del orbe.

Costa Rica comenzó su proceso hacia 2030 bajo las órdenes de Fernando Batista, con un empate 2 a 2 contra Jordania.

Álvarez es uno de los personajes más reconocidos de la televisión costarricense, ya que ha sido conductor de espacios como El Chinamo, Los Toros de Teletica, entre otros.

Escuche aquí la crítica intervención de Carlos Álvarez en Teletica Radio.