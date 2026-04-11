Fútbol

Mundialista de 2022 sufre lesión que lo llevó al quirófano

Lateral derecho de la Selección de Costa Rica en 2022 tuvo que ser operado

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Por Esteban Valverde
Carlos Martínez luego de la operación a la que se sometió en Albania.
Carlos Martínez luego de la operación a la que se sometió en Albania. (Parti/Partizani)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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