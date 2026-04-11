Mundialista de 2022 sufre lesión que lo llevó al quirófano

Carlos Martínez luego de la operación a la que se sometió en Albania.

Carlos Martínez, mundialista con la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo 2022, sufrió una grave lesión en un juego de su club, el Partizani de Albania, contra el Klubi Sportiv Vllaznia Shkodër.

El nacional tuvo un problema en el hombro derecho, lo que provocó que tuviera que pasar por el quirófano.

El Partizani, por medio de un comunicado en redes sociales, confirmó que Martínez ya fue operado y se encuentra descansando para iniciar su fase de recuperación.

“El jugador de 27 años comenzará pronto su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del equipo. El FK Partizani le desea a Carlos Martínez una pronta recuperación”, se lee.

La institución no informó un estimado del tiempo que el jugador estará fuera, pero medios locales estiman que el deportista volverá hasta la siguiente temporada a los terrenos de juego.

Carlos Martínez fue mundialista en 2022 con la Selección Nacional, además de que pasó por las filas de Alajuelense.

En cuanto a la acción de otros futbolistas ticos en el exterior, Álvaro Zamora estuvo los 90 minutos en el campo en el partido que el Académico de Portugal perdió 4 a 3 contra el Penafiel, en la segunda división.

Con este resultado, el Académico pierde terreno en la lucha por ascender. El equipo de Zamora es segundo con 50 puntos, mientras que el primer lugar es el Marítimo, con 57.