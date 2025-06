Miguel Herrera se declara ‘jodidísimo’ por situación que pasó con la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera reveló desde el primer minuto de su conferencia de prensa, previa al duelo contra República Dominicana por la Copa Oro —este miércoles a las 5 p. m.—, su molestia por lo que le tocó vivir junto con la Selección de Costa Rica en el traslado entre San Diego y Dallas.

La Tricolor, por un problema técnico, tuvo que hacer un cambio de avión, lo cual atrasó al plantel tico cuatro horas en San Diego.

“¡Qué barbaridad! No fue culpa de nadie, se descompuso el avión y fue jodido el viaje, bueno, jodidísimo. Cuatro horas de retraso”, afirmó.

Herrera añadió que, ante esta situación, tuvieron que hacer variaciones en la planeación de trabajo que estaban realizando. Por ejemplo, tenían planificado analizar una sesión de video la noche del lunes; sin embargo, esta se realizó hasta el martes para que los jugadores pudieran descansar. En la alta competencia, los tiempos de recuperacón de los deportistas son una variable muy delicada.

“Tuvimos que estar esperando y se retrasa el descanso, pero buscamos soluciones, trabajamos de la mejor forma, tratamos de descansar a los muchachos y ahora nos toca preparar el partido de la mejor manera”, puntualizó.

Costa Rica enfrentó en San Diego el primer partido de la Copa Oro, donde ganó de forma agónica a Surinam 4 a 3. Este partido tuvo un desgaste muy fuerte, ya que se jugó por casi 100 minutos, sumando el tiempo regular y la reposición.

Ahora, los ticos se centran en medirse con República Dominicana. Este duelo representa una prueba compleja, porque el plantel dominicano demostró en la primera fecha, ante México, que puede incomodar. Al final, los aztecas se impusieron con dificultades 3 a 2.

“Hay que enfrentarlo con todas las circunstancias que hay. Ellos son fuertes y rápidos. Los dos rivales que enfrentamos son fuertes, triangulan, por lo que hay que manejar bien la pelota. Ahora es clave no distraerse, aprovechar el ancho de la cancha y estar atentos a los contragolpes”, mencionó Herrera.

Al timonel mexicano le consultaron si el rival tenía un nivel de verdad complicado, ya que en el ranquin FIFA está en el puesto 137.

“Si nos vamos al ranquin, es subjetivo. Yo he visto aparecer a México entre los cuatro primeros y todos sabemos que eso no es cierto, ni es así. Hoy veo a estos equipos arriba de los 100 lugares y tienen buen fútbol. Ellos tienen muchos jugadores que juegan en Europa. Obviamente, Concacaf está en el papel por debajo de Conmebol, pero no hay tanta distancia... Cuando los de Concacaf nos enfrentamos, no hay tanta distancia con la Conmebol”, acotó.

El Piojo añadió que el duelo contra Dominicana recibe un trato especial ante el poco tiempo que se dio entre ese juego y el primero, ante Surinam.

“El poco tiempo que tenemos debemos trabajarlo rápido. Estamos listos, esperando, ahora vamos al trabajo de video. Se hicieron cosas buenas, hay que retomarlas, estar conscientes. El triunfo nos da la posibilidad de trabajar mejor y corregir ganando”, añadió.

Miguel Herrera y Costa Rica buscarán dar un claro paso a la siguiente ronda de la Copa. El triunfo contra Dominicana podría dejar a Costa Rica con la puerta abierta para definir el primer lugar de su grupo el próximo domingo frente a México en la última jornada del grupo A.