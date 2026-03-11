Miguel Herrera da a conocer una ‘intimidad deportiva’ de Keylor Navas

El exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, afirmó en una entrevista en México con el periodista Toño Valdés el motivo por el que Keylor Navas decidió retirarse de la Selección de Costa Rica en 2024. El técnico reveló una “intimidad deportiva” del Halcón.

Según el entrenador mexicano, en una de las tantas charlas que tuvo con el guardameta cuando decidió volver a llamarlo a la Nacional, Navas le confesó que había tenido un problema fuerte con Luis Enrique, quien fue su entrenador en el París Saint-Germain de Francia.

La situación fue tan compleja que el propio futbolista llegó a un momento de desenfoque, por lo que no tenía claro qué quería para su vida deportiva.

“Me senté a hablar con él (con Navas) y me dijo: ‘Profe, le voy a contar que tuve un problema muy fuerte en París. La verdad, Luis Enrique me trató muy mal y no hice química con él. Me trató mal, me fue muy mal y mi cabeza se fue por completo’”, recordó Herrera.

Seguidamente, el mexicano dio a conocer que Keylor también le comentó que había hablado con Gustavo Alfaro, anterior seleccionador tico, sobre el tema, pero que el argentino simplemente dejó de llamarlo.

Keylor Navas estuvo en el París Saint-Germain hasta la temporada 2024-2025. Luego pasó un semestre sin acción y en el primer semestre de 2025 jugó con Newell’s Old Boys de Argentina; posteriormente llegó a Pumas de México.

El guardameta regresó a la Selección de Costa Rica para la Copa Oro 2025. Después se mantuvo como titular durante el cierre de la eliminatoria y lideró al equipo como capitán bajo el mando de Miguel Herrera.

Ahora, la gran incógnita de cara al proceso rumbo a 2030, dirigido por Fernando Batista, es si Keylor continuará en el arco nacional. El futbolista quiere entender cuál sería su rol dentro del equipo, mientras que Batista no le ha cerrado las puertas a ningún jugador para integrar el ‘Equipo de Todos’.