Menos VAR y más fútbol: Enrique Osses revela los sorpresivos cambios en el arbitraje de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses terminó muy conforme con lo hecho en 2025 en el arbitraje nacional.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de lla Federación Costarricense de Fútbol, está conforme con el 2025 que tuvo el gremio que dirige en el país. Alaba que los réferis hayan conseguido aumentar el tiempo efectivo de juego, mientras celebra que el VAR tenga menos protagonismo.

El exárbitro chileno manifestó, en entrevista con La Nación, que se siente muy conforme al ver los números del uso del VAR entre el Clausura 2025 (primer semestre) y el Apertura (segundo semestre), ya que reflejan una tendencia hacia el desarrollo del arbitraje.

“Creo que ha sido un año bastante bueno y regular. Creo que encontramos consistencia en el arbitraje. Hemos mejorado en entregar herramientas y consistencia, además de que le dimos oportunidades a árbitros que fueron postergados anteriormente”, explicó.

Osses se refirió a que se logró un menor protagonismo del VAR entre el primer torneo del 2025 y el segundo. Según datos de la Federación Costarricense de Fútbol, se pasó de 59 intervenciones en el primer semestre a 40 en el cierre del año.

Además, se logró acelerar el tiempo de revisión, al pasar de 1:38 minutos a 1:26 minutos.

En cuanto al protagonismo de los árbitros centrales, el sudamericano destacó la presencia de más nombres en el panorama y no solo de los dos que han venido como referentes.

“Tenemos un grupo más homogéneo, no solo a Juan Gabriel Calderón y Keylor Herrera. Ahora tenemos a David Gómez, Josué Ugalde, Steven Madrigal, Pablo Camacho… Todos ellos están intentando despegar”, reflexionó.

Para Osses, un tema clave en lo logrado durante su gestión ha sido el desarrollo del tiempo efectivo de juego en cada jornada de la Primera División.

“Desde el punto de vista del juego, lanzamos la idea de aumentar el tiempo efectivo, y somos parte importante de esto. Partimos de 47 minutos por juego; ahora el promedio está en 51:50, eso es muy bueno”, dijo.

“A nivel mundial se repone el 80% del tiempo efectivo que se pierde. En Costa Rica solo se recuperaba el 65%, pero ahora, con este proyecto, estamos recuperando el 86%”, agregó.

Para el presidente de la Comisión de Arbitraje, incluso los jugadores han comenzado a entender la noción de lo que se busca.

“Hemos combatido las lesiones ‘inventadas’ (las que se utilizan para perder tiempo), porque los jugadores se están dando cuenta de que los árbitros reponen ese tiempo, entonces ya no lo hacen”, pronunció.

Para el chileno, la labor en cancha ha sido buena y el VAR también da esa señal, al interrumpir menos los partidos.

“Estamos siendo más consistentes. El central está más concentrado y no descansa tanto en las decisiones del VAR. La otra mirada es que desde el mismo VAR no se está buscando el detalle, sino lo verdaderamente importante”, reflexionó.

Enrique Osses volvió a insistir en que no está en contra de la crítica arbitral; no obstante, hizo un llamado a canalizarla de la mejor manera por medio de la Federación y no buscar hacer un ‘escándalo’ en los medios de comunicación.

“Reclamar públicamente no ayuda a crecer a nadie. Ahora hay que tener algo claro: digan lo que digan, los árbitros siempre serán los mismos… Yo no soy un club de fútbol que pueda buscar en el extranjero. Yo corro siempre con los mismos caballos”, finalizó.

Por último, el exárbitro cerró la conversación dando a conocer que de aquí al 2028 quiere impulsar la profesionalización del arbitraje.

“Mantener los números y los estándares del VAR es esencial. Que hagamos 40 o 45 intervenciones de VAR por torneo está bien. Yo espero que el tiempo efectivo llegue a 52 minutos por juego. La profesionalización es trascendental, pero la manejaremos de forma paulatina”, concluyó.