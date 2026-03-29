Fútbol

Marvin Solano agrava el momento de Luis Marín y su equipo en El Salvador

Marvin Solano y el Luis Ángel Firpo golpearon al Inter FA de Luis Marín

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Por Esteban Valverde
Marvin Solano celebró su cumpleaños 70 con la victoria contra el Inter FA de Luis Marín.
Marvin Solano celebró su cumpleaños 70 con la victoria contra el Inter FA de Luis Marín. (Luis Ángel Firpo/Luis Ángel Firpo)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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