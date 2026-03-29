Marvin Solano agrava el momento de Luis Marín y su equipo en El Salvador

Marvin Solano celebró su cumpleaños 70 con la victoria contra el Inter FA de Luis Marín.

El Luis Ángel Firpo de Marvin Solano consiguió una victoria contundente de 3 a 0 contra el Inter FA de Luis Marín en El Salvador.

Esta situación provocó que el Inter sumara su segunda derrota abultada consecutiva, ya que en la fecha anterior había perdido 5 a 0 contra Cacahuatique.

El resultado hizo que Firpo llegue a 32 unidades y se ubique en el segundo lugar de la clasificación, mientras que el líder es FAS con 36 puntos.

Por su parte, el Inter FA se estancó en el quinto lugar con 24 puntos.

Marvin Solano, luego del juego, volvió a insistir en el gran momento que vive su equipo y resaltó que el aficionado salvadoreño debería creer más en sus condiciones.

“Yo sigo insistiendo, aunque se reían, nosotros queremos ganar la Copa Centroamericana, pese a que no crean acá. Nosotros ya jugamos contra Motagua e hicimos un partidazo. Quiero llegar a un listón más alto y esto es lo que me propongo”, afirmó el DT costarricense.

El día fue especial para el timonel, ya que también celebró su cumpleaños número 70. Ante esto, su camerino le organizó una pequeña celebración luego del partido.

En las imágenes se vio a integrantes del cuerpo técnico, como el también costarricense Kevin Sancho, junto a Solano.

Firpo se las verá con Cacahuatique el miércoles, en la jornada de mitad de semana del balompié salvadoreño, mientras que Inter FA enfrentará a Platense.