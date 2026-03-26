Llega el primer cuestionamiento a Fernando Batista en la Selección de Costa Rica: ¡Y salió de ESPN!

Fernando Batista ya tiene dos semanas al mando de la Selección de Costa Rica.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, aún no ha debutado de forma oficial como timonel patrio; sin embargo, ya tiene su primer cuestionamiento en el ambiente, el cual surgió en el programa Equipo F de ESPN, de la cadena deportiva internacional.

En el programa, los panelistas discutieron sobre la convocatoria que hizo el seleccionador argentino. En ella hay una renovación clara de futbolistas, al punto de que no aparecen nombres como Francisco Calvo, Joel Campbell, Celso Borges o Keylor Navas.

Ante esto, el conductor Daniel Murillo cuestionó:

“¿No es contraproducente?”. Además, señaló que solo hay dos futbolistas por encima de los 28 años.

Seguidamente, la panelista Melissa Gallego, de Panamá, dio su punto de vista, donde aprovechó para referirse a tres jugadores que, para ella, no deberían volver a la Tricolor.

“Está empezando el proceso; esta lista no es el 100% elaborada por Batista. Si a partir de acá, en los próximos partidos, se mantiene la tendencia, pues veremos. Él quiere ver a los jugadores que menos conoce”, dijo.

Luego añadió: “Patrick Sequeira merece su ciclo, tiene 27 años. De los demás experimentados, ni Kendall Waston, ni Celso Borges, ni Joel Campbell yo los tomaría en cuenta”.

La Selección de Fernando Batista debutará este viernes 27 de marzo a las 11 a. m. hora de Costa Rica ante Jordania, en Turquía.

Puede ver ahí el intercambio en ESPN.