El Liberia de José Saturnino Cardozo advierte a Saprissa: será un duelo muy distinto al del Torneo de Copa

Antonny Monreal estuvo en la derrota de Liberia contra Saprissa (5 a 1) por el Torneo de Copa, pero asegura que ahora el duelo será diferente por el campeonato nacional.

Saprissa y Liberia se verán las caras este domingo a las 3 p. m. en el Ricardo Saprissa. Este duelo es clave para los morados en sus aspiraciones por el liderato, mientras que los liberianos se juegan una “final” en su lucha por mantenerse en el cuarto lugar.

Saprissa es segundo del Clausura 2026 con 27 puntos, solo uno por debajo de Herediano. Los guanacastecos son cuartos del certamen con 21 unidades, dos por encima del quinto, Alajuelense.

No obstante, el duelo del domingo tiene la particularidad de contar con el antecedente de que estos dos cuadros disputaron la semifinal del Torneo de Copa, en la que la S se impuso con un global de 6 a 2.

Ante esto, desde Liberia le advierten al Monstruo que no esperen un juego similar el domingo, ya que llegan a este cotejo con el impulso de estar entre los cuatro primeros del campeonato.

Antonny Monreal, arquero liberiano, sentenció que la victoria 5 a 1 contra San Carlos, el lunes pasado, los tiene muy motivados.

“El partido del lunes fue muy bueno (contra San Carlos). Tenemos una vibra positiva que viene fuerte; ahora estamos en zona de clasificación y esto depende de nosotros, eso es clave”, manifestó en declaraciones al departamento de prensa del club.

Monreal explicó que ir al Ricardo Saprissa siempre es complejo, pero que están trabajando en la parte mental para que no les afecte lo que pase en las graderías.

“Nosotros sabemos que ellos están en su casa, pero también contamos con nuestras armas y, siendo ordenados, podemos desarrollar nuestro potencial. En la cancha vamos mano a mano; queremos hacer un partido perfecto. Lo que pasó en la copa es otra cosa... Nosotros venimos con una gran segunda vuelta y estamos en zona de clasificación”, dijo.

Liberia no gana en La Cueva desde el 2009, por lo que en el club ven una oportunidad de oro para triunfar ante los dirigidos por Hernán Medford.