Fútbol

El Liberia de José Saturnino Cardozo advierte a Saprissa: será un duelo muy distinto al del Torneo de Copa

El Municipal Liberia visita a Saprissa con la obligación de defender el cuarto lugar que le permite estar en zona de clasificación

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Saprissa vs. Liberia
Antonny Monreal estuvo en la derrota de Liberia contra Saprissa (5 a 1) por el Torneo de Copa, pero asegura que ahora el duelo será diferente por el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaLiberia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.