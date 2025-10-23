La Selección Mayor de Costa Rica tendría una gran noticia la próxima semana

La Selección de Costa Rica ha enfrentado juegos amistosos y la próxima semana podría tener a su nuevo entrenador pensando en los mundiales 2027 y 2031.

La Selección Mayor Femenina de Costa Rica recibirá una noticia que es determinante para su futuro deportivo. El plantel patrio la otra semana tiene en planes saber quien será su nuevo entrenador, esto ante la salida de Beni Rubido, el español que aceptó una oferta del Atlético de Madrid Femenino.

La información la confirmó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, quien detalló que ya está preparado el informe del director de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, para que el Comité Ejecutivo tome una decisión.

Actualmente, la Nacional se encuentra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde es dirigida de manera interina por Patricia Aguilar.

Igual que el perfil que se buscó con la Mayor Masculina, Maroto contó que está interesado en que la Selección Femenina tenga una cabeza con trayectoria internacional.

“El que tenga el currículum es importante para nosotros. Nosotros pensamos buscar gente con alto perfil, gente que venga a enseñarnos. Beni Rubido se fue al Atlético de Madrid, teníamos al director de ciencias del deporte y ahora se fue a la Real Federación Española de Fútbol con la Selección Femenina. Gustavo Alfaro se fue a Conmebol, esto quiere decir que estamos buscando gente muy capacitada y atractiva”, detalló en entrevista con La Nación.

Para Maroto la elección de este entrenador es muy importante, debido a que la Selección se prepara para la eliminatoria mundialista de cara a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Por otra parte, él anhela que el DT que se elija pueda hacer un proceso a largo plazo, en el que se tenga como meta una muy buena presentación en la Copa del Mundo de 2031, en la que Costa Rica será sede junto a Estados Unidos, Jamaica y México.

“Los procesos largos son los ideales, a veces es difícil, el fútbol es de altibajos. Ahora tenemos que dejar que la gente pueda iniciar un proyecto con un final correcto, no que a medio camino se trunque, eso al final del día es el ideal, sería muy bueno comenzar un ṕroceso ahora y que nos permita terminar con el mundial que será en casa”, dijo.

El jerarca reveló que en la actualidad hay cinco nombres sobre la mesa y que él espera que en la reunión de la próxima semana se tenga humo blanco. En evualuación hay dos costarricenses y el resto son extranjeros.

“Hay una opción nacional que lo está haciendo muy bien fuera de nuestras fronteras”, acotó.

La última seleccionadora nacional que tuvo el equipo tico fue Amelia Valverde, quien de hecho logró recientemente un bicampeonato con el Monterrey Femenino en la Liga MX.

Osael Maroto profundizó en que bajo su gestión él y el Comité que lidera siempre ha buscado opciones de primera categoría. De hecho dio a conocer que el Fluminense de Brasil buscó recientemente a Miguel Herrera, actual DT de la Selelección Mayor, pero el compromiso del azteca es con Costa Rica.