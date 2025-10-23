Fútbol

La Selección Mayor de Costa Rica tendría una gran noticia la próxima semana

La Selección de Costa Rica tendría una designación la próxima semana que marcará su futuro deportivo

Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Ecuador (Femenino)
La Selección de Costa Rica ha enfrentado juegos amistosos y la próxima semana podría tener a su nuevo entrenador pensando en los mundiales 2027 y 2031. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Selección Femenina de Costa Rica
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

