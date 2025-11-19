Fútbol

La Selección de Costa Rica sale ante Honduras con línea de cuatro y dos delanteros de choque y potencia

La Selección de Costa Rica se jugará todo contra Honduras con una ofensiva rápida y potente

Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde y Warren Madrigal fueron protagonistas en la 'nueva' Selección de Costa Rica que ganó el repechaje contra Honduras y estará en la Copa América.
Manfred Ugalde y Warren Madrigal compartirán la ofensiva de Costa Rica. (Concacaf.com)







Selección de Costa Rica
