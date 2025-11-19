La Selección de Costa Rica sale ante Honduras con línea de cuatro y dos delanteros de choque y potencia

Miguel Herrera tuvo dudas durante la preparación del juego contra Honduras. El entrenador de la Selección de Costa Rica pensó en salir con Anthony Hernández, sin embargo al final colocó a Warren Madrigal para que fuera el compañero de Manfred Ugalde en ataque.

La Selección Nacional saldrá con el siguiente once ante Honduras: Keylor Navas; Haxzell Quirós, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Francisco Calvo; Orlando Galo, Aarón Murillo, Álvaro Zamora, Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Warren Madrigal.

De esta forma, Herrera plantará una línea de cuatro defensas, en lugar de los cinco habituales. Además, busca una férrea marca en zona media con Murillo y Galo, además de un ataque muy explosivo comandado por Manfred, quien contará con Warren Madrigal como su compañero.

Los suplentes de Costa Rica son: Kevin Chamorro, Patrick Sequeira, Guillermo Villalobos, Julio Cascante, Celso Borges, Alexis Gamboa, Kenneth Vargas, Joseph Mora, Anthony Hernández, Joel Campbell, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

La Selección de Costa Rica está obligada a ganar frente a los catrachos para esperar un resultado del juego entre Haití y Nicaragua y así aspirar a ir a la Copa del Mundo 2026.