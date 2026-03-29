La Selección de Costa Rica ajusta cargas de cara al duelo ante Irán

La Selección de Costa Rica continúa su preparación para el amistoso contra Irán, el próximo martes a las 7 a. m. hora nacional. Este domingo, el plantel patrio volvió a practicar con todos sus hombres disponibles, luego de que el sábado el once inicial contra Jordania hiciera trabajo diferenciado.

Matías Fernández, preparador físico de la Tricolor, evaluó cómo está el equipo nacional luego del primer esfuerzo contra Jordania, cuyo resultado final fue un empate 2 a 2.

El integrante del cuerpo técnico contó que la estrategia fue darle descanso a los titulares, quienes el sábado se dedicaron a guardar reposo y a realizar procesos de recuperación en el hotel de concentración en la ciudad de Antalya, Turquía.

“Lo que hicimos fue que los 11 jugadores que disputaron la mayor cantidad de minutos estuvieron en el hotel haciendo recuperación, ejercicios de movilidad, todo enfocado en recuperarse pensando en el partido venidero”, detalló en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

La alineación titular contra Jordania fue: Patrick Sequeira, Juan Pablo Vargas, Jeyland Mitchell, Carlos Mora, Darril Araya, Aarón Salazar, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Álvaro Zamora, Andrey Soto y Guillermo Villalobos.

Fernández agregó que el resto de jugadores sí fue con el cuerpo técnico a realizar trabajos en cancha.

La idea del especialista es lograr nivelar las cargas de todo el plantel.

“Desde la preparación física me gusta darle importancia a la movilidad, ejercicios o aspectos que te mantienen lo más alejado de las lesiones; aunque estas pueden darse, eso se sabe”, indicó.

El preparador físico de la Selección Nacional mencionó que se centra en conseguir que los jugadores estén en un nivel óptimo para competir nuevamente.

Jugadores como Jeyland Mitchell y demás titulares del partido contra Jordania hicieron recuperación para estar a tono para el próximo cotejo. (FCRF/FCRF)

“Le damos importancia a la recuperación; los partidos hoy están muy seguidos y la parte física se trabaja poco. Intento que los jugadores estén lo mejor posible para el Bocha Batista”, finalizó.

Según dio a conocer la FCRF, este domingo el conjunto patrio realizó una sesión de gimnasio de hora y media. La actividad se dividió en dos grupos de trabajo.

Por otra parte, el entrenamiento que cerró la jornada fue a las 6 p. m. (9 a. m. de Costa Rica). La actividad estuvo muy enfocada en combinaciones ofensivas.

La Federación informó que, luego del día de recuperación y el entrenamiento, puede confirmar que “el equipo completo está en condiciones para ser considerado por el director técnico Fernando Batista de cara al partido contra Irán”.

La Selección de Costa Rica realizará su última práctica este lunes para quedar lista para el enfrentamiento contra los iraníes, un juego que tendrá muchísimas miradas del mundo encima, ya que Irán carga con la incógnita de si asistirá a la Copa del Mundo 2026 debido a su conflicto bélico con Estados Unidos.

El plantel rival de la Sele viene de jugar un amistoso contra Nigeria y perder 2 a 1, por lo que Costa Rica es vista como una oportunidad para recobrar la confianza.

Por su parte, el cuadro tico espera encontrar mayor presencia ofensiva, luego de que en el partido contra Jordania la principal crítica fuera la falta de volumen en el ataque, pese a los dos goles al final que evitaron la derrota.