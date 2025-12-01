La Liga de Ascenso ya definió sus cuatro semifinalistas: vea quiénes van por el boleto a Primera

Carlos Villegas es una de las figuras de Inter San Carlos, uno de los favoritos de la Segunda División.

La Liga de Ascenso ya definió a los cuatro equipos que disputarán las semifinales del torneo. Se trata de Quepos Cambute e Inter San Carlos, además de Palmares y Cariari.

Los de Quepos consiguieron defender una ventaja que habían conseguido contra Fútbol Consultants en la ida (2 a 1), en la vuelta igualaron 0 a 0 para sellar su pase a la ronda semifinal.

Por otra parte, el plantel de Inter San Carlos, uno de los favoritos del campeonato, sí logró imponerse sin problema a Carmelita en 180 minutos. Al final, el marcador global fue de 5 a 3. Primero los norteños triunfaron 2 a 1; seguidamente ganaron 3 a 2.

El cuadro que más sorprendió en los cuartos de final fue Cofutpa (Palmares), sobre todo porque los palmareños iban perdiendo en el global 2 a 0 pero lograron reponerse en la vuelta y enviar la serie a los penales para dejar en el camino a Escorpiones al triunfar 5 a 4 por penales.

Ante esto, Cofutpa se topará contra Cariari. Los de Guápiles eliminaron a Jicaral en una serie muy reñida, en la que el marcador global fue 1 a 1. El resultado puso la definición en el manchón blanco, donde los caribeños lograron triunfar al imponerse 4 a 3.

Ahora las series que definirán a los finalistas serán: Quepos vs. Inter San Carlos y Cofutpa vs. Cariari. Los partidos de ida serán el jueves 4 de diciembre, el duelo en Quepos será a la 1 p. m.; mientras que el de los palmareños y los de Pococí será a las 8 p. m.

Sin duda, el duelo entre Quepos e Inter enfrenta a dos de los equipos más fuertes del campeonato y se podría considerar como una final adelantada del torneo de Segunda División.

Por su parte, Cariari fue uno de los clubes sorpresa de esta fase, aunque cuenta con jugadores de experiencia como Starling Matarrita.

“El grupo B sí está representado en semifinales y toda la provincia de Limón también. Fueron ustedes, afición, quienes nunca nos dejaron de alentar”, resaltó la institución en el perfil de redes sociales de Cariari.