La dramática lesión que unió a Yosimar Arias y un jugador de Herediano que terminará en Segunda

En abril del 2024, Yosimar Arias (hoy gerente deportivo de Inter San Carlos en Segunda División) escuchó en la cancha del Chorotega de Nicoya, cuando se pedía antención médica urgente para un futbolista de Guanacasteca, él se acercó a la gramilla y vio a uno de sus mejores delanteros, Randy Vega, en el césped. De una vez le dijeron el diagnóstico: fractura de tibia y peroné.

Ante esto, Arias no dudó en poner al servicio del jugador su propio carro y trasladarlo a un centro médico privado, donde antes de las 6 p. m. ya lo habían intervenido para corregir la lesión. Al final la operación no tuvo costo para el club y Randy recibió atenció rápida, una situación vital para buscar una recuperación en el menor tiempo posible.

Yosimar recordó que conocía al doctor a cargo de la clínica, por lo que pudo coordinar la atención del deportista.

Aquella anécdota fue la que marcó la diferencia para que hoy Vega eligiera llegar a un proyecto de Liga de Ascenso como Inter San Carlos, en vez de uno de Primera División, esto tras la decisión de Herediano de que saliera a préstamo.

El futbolista guanacasteco, con llamados en el último año a la Selección de Costa Rica, supo desde el martes que tendría que buscar equipo, no obstante, su ficha empezó a ser solicitada. Según el propio Yosimar Arias cuando él iba de San Carlos a San José para intentar una conversación con el jugador recibió dos llamadas para hacerle saber que había un acuerdo con clubes de la máxima categoría.

“Yo fui a recoger a Randy, de camino me dijeron que no llegara a la reunión porque ya había una decisión, pero yo decidí siempre ir. Lo primero que hice fue hablar con él, le presenté el proyecto y hablamos. Al final dijo que sí y lo tuve que esperar cinco minutos para que recogiera sus cosas y me lo traje de una vez a San Carlos. Casi que lo traje a la fuerza”, afirmó entre risas.

LEA MÁS: Delantero del Herediano pasó de trabajar en construcción a la Selección Nacional

Yosimar explicó que él cree que le benefició mucho la gestión que hizo como gerente de Guanacasteca, cuando siempre veló porque sus jugadores tuvieran las condiciones adecuadas.

“Hay muchos temas que yo le podría decir, económicos, personales, pero yo creo que mucho de este fichaje se dio por hacer una buena gestión de grupo en el pasado. Hablé con también con Gustavo Pérez y Jafet Soto, también Luis García, el representante de Randy”, acotó.

Yosimar contó que uno de los temas que hablaron él y Vega, fue la posibilidad de la Selección de Costa Rica, ya que Randy había sido tomado en cuenta por Miguel Herrera. Por ejemplo, para el repechaje de la Copa Oro, contra Belice, actuó 45 minutos.

Randy Vega logró con Herediano brillar en el primer semestre del año, de hecho hasta hizo gol en la Liga de Campeones de la Concacaf. (La Nación/Cortesía: Herediano)

“Por supuesto que él piensa en la Selección, pero también en su futuro, la parte económica, mucha gente podrá criticar al muchacho, pero el Inter de San Carlos está mejor organizado que muchos equipos de Primera”, explicó Arias.

El gerente mencionó que en el plantel norteño encontró una gran disposición para crecer, además de un plantel de mucha experiencia que él le agregó figuras como Vega o el exjugador del Herediano, Joseph Bolaños.

LEA MÁS: Remezón: Herediano hace una limpia y anuncia la salida de cinco jugadores

“Queremos hacer historia y ver a un entrenador de Selección Nacional fijarse en un jugador de Liga de Ascenso. Tengo jugadores de mucha experiencia como Marcos Mena, Guido Jiménez o Joseph Bolaños que hasta fue campeón, entonces tenemos un gran equipo donde Randy podrá destacar como ya lo hizo antes en su carrera”, relató.

Inter San Carlos es dirigido por el extécnico de Saprissa, San Carlos, entre otros clubes: Douglas Sequeira, también tiene a Álvaro Saborío como asistente.