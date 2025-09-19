Fútbol

La dramática lesión que unió a Yosimar Arias y un jugador de Herediano que terminará en Segunda

El futbolista de ataque hasta integró la Selección de Costa Rica este año, ahora se marchará del Herediano hacia la Segunda División. Conozca por qué.

Por Esteban Valverde

En abril del 2024, Yosimar Arias (hoy gerente deportivo de Inter San Carlos en Segunda División) escuchó en la cancha del Chorotega de Nicoya, cuando se pedía antención médica urgente para un futbolista de Guanacasteca, él se acercó a la gramilla y vio a uno de sus mejores delanteros, Randy Vega, en el césped. De una vez le dijeron el diagnóstico: fractura de tibia y peroné.








