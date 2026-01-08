La discusión candente: ¿Rónald González o Ángel Catalina? El fútbol de Costa Rica se decide por quién será su cabeza

La Selección de Costa Rica busca quién se ponga la camisa patria como cabeza del proyecto deportivo.

El tema sigue en el aire y genera tanto debate que el propio Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) todavía no tiene una decisión tomada. Hay dos nombres en clara competencia para asumir el cargo de director de Selecciones Nacionales: Ángel Catalina y Rónald González.

Ante este escenario, La Nación llevó el debate a expertos del fútbol nacional para que emitan su veredicto.

Ángel Catalina fue gerente deportivo del Saprissa, mientras que González, además de su experiencia como jugador, también fue seleccionador de Costa Rica tanto a nivel mayor como menor.

Mauricio Solís (entrenador y exmundialista en Corea-Japón 2002), Rodrigo Kenton (instructor FIFA, exentrenador de selecciones menores y exdirector técnico de la Selección Mayor) y Claudio Ciccia (gran goleador, gestor deportivo, exdirector deportivo de Cartaginés y actual director de contenido de Deportivas Columbia) participaron en la conversación.

Solís y Kenton tienen una posición clara: el nuevo director de Selecciones Nacionales debe ser costarricense y, por ende, ven en Rónald González su principal apuesta para convertirse en la cabeza deportiva de la Federación.

“Es importante que la persona que llegue conozca nuestro medio, que sepa dónde va a estar y el ambiente que va a manejar. Hay que conocer la idiosincrasia deportiva. Yo confío mucho en la capacidad de los ticos; nosotros dudamos de lo que tenemos y no le damos el valor que se merece. Está más que demostrado que las selecciones nuestras, al mando de técnicos ticos, dan resultados. Por eso, la cabeza de todo ese proyecto debe ser tica”, expresó Mauricio Solís.

Por su parte, Kenton afirmó que, desde su perspectiva, los últimos directores de selecciones extranjeros han provocado un retroceso en el fútbol costarricense. Los más recientes en ocupar el puesto fueron el argentino Claudio Vivas y el mexicano Ignacio Hierro.

“Somos de buscar extranjeros cuando acá sobra gente para hacer este trabajo. Si nombramos a un extranjero, tropezamos por vez número mil con la misma piedra. Hay que entender que Costa Rica es un puente de paso para los internacionales, porque solo nos utilizan como trampolín”, detalló.

Kenton recordó que Costa Rica clasificó a los mundiales de Italia 1990, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, además de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, entre otros logros, bajo la dirección de entrenadores nacionales.

“Estas experiencias han demostrado que el mismo resultado que dan los extranjeros, el tico lo da y hasta más. ¿Por qué seguir con la misma fórmula? Yo creo que en las Selecciones Nacionales debemos tener un 80% de entrenadores ticos y que la cabeza sea tica”, reflexionó.

A esta postura se sumó Mauricio Solís, quien recalcó que la Federación no está para experimentar.

“Yo sí me inclino por Rónald. Confío en la capacidad que tiene como gestor; conoce las ligas menores, sabe cómo desarrollar las visorías y, principalmente, lo que más tiene es que no le van a meter gato por liebre”, finalizó.

Por su parte, Claudio Ciccia destacó que su principal preocupación es que la decisión que se tome no esté influenciada por factores políticos.

“Esta elección debería ser un punto de inflexión. Siempre los resultados determinan, pero como quedamos fuera de la Copa del Mundo, me preocupa que, al ser muchos los votos que eligen, la decisión sea más política que conceptual”, enfatizó.

“Tiene más experiencia de gestión administrativa Catalina, pero si hablamos del proyecto federativo, con metodologías para infantiles y juveniles, además de la experiencia como entrenador, mundialista y el conocimiento del medio, siento que es Rónald quien puede estar mejor calificado”, agregó.

Ciccia señaló que confía en ambos candidatos, pero hizo un llamado a los federativos para que prioricen el interés deportivo.

“Me preocupa la línea de los federativos; para mí están divididos al 50%. El primer nombramiento de entrenador va a determinar mucho. Hay una línea que quiere un gerente más de cancha y otra que está más abocada a la experiencia administrativa dentro del fútbol nacional”, concluyó.

La Dirección de Selecciones Nacionales sigue vacante, pero el debate sobre quién debe asumir el puesto está más encendido que nunca.