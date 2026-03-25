Kurt Morsink revela el millonario monto por el que Manfred Ugalde saldría de Rusia

Manfred Ugalde es uno de los futbolistas que el Spartak Moscú utiliza para promocionar sus juegos en redes sociales.

Kurt Morsink, representante del delantero costarricense Manfred Ugalde, reveló la situación del artillero tico en el club ruso Spartak Moscú. Morsink explicó si existe la posibilidad de una transferencia en el mercado de verano europeo que se avecina y, además, dio a conocer los posibles montos.

Morsink, en Tigo Sports, aseguró que Ugalde tiene una cláusula de rescisión de contrato de $40 millones; sin embargo, considera que Manfred bien podría salir por $20 millones del club ruso.

“Vamos a ver qué se puede hacer; si no se da, bien. Él tiene contrato, está feliz, contento, pero yo creo que aspiramos todos a dar un paso a una liga importante, como cualquier otro jugador”, afirmó Morsink sobre el mercado venidero.

El agente dejó entrever que el interés del PSV Eindhoven, de Países Bajos, se mantiene.

“Es que nosotros tenemos llamadas constantes. El otro día estuve hablando, no solo por Manfred sino por otro jugador de la empresa, con un par de clubes italianos. Yo creo que se está moviendo la cosa en este momento. Manfred en Países Bajos siempre va a tener mercado, porque lo conocen, y en los tres grandes de ese país va a tener opciones; es cuestión de quién tiene el dinero”, expresó.

Morsink se refiere al PSV, Ajax y Feyenoord.

El agente de futbolistas destacó que tampoco hay desesperación, ya que en el Spartak han encontrado una estabilidad importante para el jugador.

“Spartak es un gran club, Manfred lo ha hecho bien; en lo profesional ha crecido, en lo económico ha crecido. Todavía podemos dar ese paso a una liga donde queremos”, finalizó.

Manfred Ugalde llegó a Rusia en enero de 2024, procedente del Twente de Países Bajos.

En las últimas ventanas de transferencias al futbolista tico lo han vinculado con equipos de la Liga Premier de Inglaterra, un posible regreso a Países Bajos o planteles de Francia, sin embargo todavía no ha llegado una oferta definitiva por el referente de la ofensiva costarricense.

Manfred Ugalde no forma parte de la actual nómina de la Selección de Costa Rica debido a que cumple una sanción que se le puso en la última jornada eliminatoria, cuando Costa Rica empató 0 a 0 contra Honduras. El futbolista debe estar fuera cuatro juegos.