Keylor Navas vuelve a la acción: El inicio del juego contra Querétaro es tranquilo

Keylor Navas y Pumas tuvieron un inicio de primera parte ante Querétaro tranquilo y sin mucha exigencia defensiva. El costarricense tuvo acción al rechazar dos centros al primer palo, pero Pumas todavía no consigue incomodar en ofensiva a su rival.

Keylor Navas y Pumas de México tendrán su debut en la Liga MX 2026 contra Querétaro este domingo a las 12 mediodía. El duelo forma parte de la primera jornada del certamen azteca.

Este compromiso pasará por la pantalla de TUDN Centroamerica, un canal que está presente en la mayoría de cableras del país.

Keylor Navas entrenó el 4 de enero con Pumas de cara al inicio del torneo de la Liga MX. (Pumas/Pumas)

El cuadro de Keylor Navas, Pumas, afronta este primer campeonato del 2026 con la obligación de ser protagonista. El plantel del costarricense viene de quedar fuera en el repechaje a la liguilla en el campeonato anterior.

Ante esto, la presión sobre el entrenador Enfraín Juárez está al máximo y los seguidores piden un equipo protagonista.

Para este año hay otro costarricense en el fútbol de México. Se trata del zaguero Juan Pablo Vargas, quien firmó con el Puebla.

El plantel de Vargas ya disputó su primer partido de la temporada, esto el viernes anterior. Juan Pablo no pudo jugar por temas administrativos, pero su escuadra perdió 1 a 0 con Atlas.