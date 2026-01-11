EN VIVO

Keylor Navas vuelve a la acción: El inicio del juego contra Querétaro es tranquilo

Keylor Navas y Pumas de México están listos para arrancar la Liga MX

Por Esteban Valverde
Keylor Navas y Pumas tuvieron un inicio de primera parte ante Querétaro tranquilo y sin mucha exigencia defensiva. El costarricense tuvo acción al rechazar dos centros al primer palo, pero Pumas todavía no consigue incomodar en ofensiva a su rival.








Keylor NavasPumasLiga MX
