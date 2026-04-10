Fútbol

Jugador que denunció intento de amaño en Costa Rica ahora busca transmitir sus valores a nuevos talentos

Bryan Cordero, deportista que dio la alerta del presunto intento de amaño en juego del fútbol de Costa Rica, anunció nuevo proyecto

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Bryan Cordero jugó con Lankaster en Linafa, previo a su llegada a Santa Ana.
Bryan Cordero jugó en Primera División en equipos como Limón FC, Santos, Jicaral y Cartaginés. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmañoBryan Cordero
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.