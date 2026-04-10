Jugador que denunció intento de amaño en Costa Rica ahora busca transmitir sus valores a nuevos talentos

Bryan Cordero fue noticia en 2025 en Costa Rica, debido a que fue el jugador que activó la alerta por un intento de amaño de un partido de la Liga de Ascenso en la temporada pasada, cuando se enfrentaron Turrialba y Cariari.

Cordero, en aquel momento, militaba en Turrialba y denunció que, presuntamente, dirigentes del club azucarero propusieron a la planilla perder por un marcador específico el duelo contra Cariari, a cambio de $300 para cada jugador.

Actualmente, Bryan juega en la Liga de Ascenso con Santa Ana; sin embargo, en paralelo ha desarrollado un proyecto de una academia de fútbol en la que no solo espera enseñar la parte deportiva, sino también profundizar en valores, con el objetivo de evitar que los nuevos talentos caigan en las tentaciones del amaño.

“Después de alzar la voz cuando muchos callan, entendí que el fútbol necesita algo más que talento: esto es formación, integridad, carácter, disciplina y valores reales. Por esto tomé la decisión de hacer una academia en la que vamos a impartir charlas sobre los diferentes problemas que enfrenta un jugador más allá del terreno de juego”, afirmó Cordero.

La academia contará con equipos en edades desde los 4 hasta los 19 años. El nuevo proyecto tendrá su sede en Paraíso de Cartago, específicamente en la cancha La Laguna e iniciará labores a mediados de abril.

“La Academia Integral de Fútbol Cordero busca ser una plataforma de proyección al futuro, brindando herramientas para que los jugadores puedan acceder a opciones con visores, clubes y estructuras más avanzadas, pero siempre promoviendo el desarrollo personal”, sentenció el arquero.