Jugador colombiano de Cartaginés estalla en lágrimas después de fallar un gol (video)

Ricardo Márquez, delantero colombiano de Cartaginés, estalló en lágrimas al no poder anotar contra San Carlos, en el duelo que los brumosos ganaron 2-1 ante los norteños.

Márquez tomó el balón en un contragolpe, se quitó dos marcas, incluida la del portero Mario González, y luego sacó un remate que iba directo al gol; sin embargo, el zaguero David Rodríguez evitó la anotación al desviar el esférico al tiro de esquina.

La jugada provocó que el artillero colombiano entrara en desesperación y rompiera en llanto. Incluso, varios jugadores brumosos se acercaron para consolarlo.

Minutos después, Márquez tuvo una nueva oportunidad para marcar, pero le volvieron a desviar el remate casi sobre la línea; quedó tan afectado anímicamente que de inmediato pidió el cambio.

Al final, el delantero se mantuvo en el campo durante los minutos restantes, aunque no logró anotar.

“Ricardo tiene la confianza de nosotros, en las buenas y malas. Él la pulseó, pero no es culpa de él que le sacaran las pelotas de la línea”, afirmó Amirini Villatoro, entrenador de Cartaginés.