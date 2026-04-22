Fútbol

Jugador colombiano de Cartaginés estalla en lágrimas después de fallar un gol (video)

Futbolista colombiano Ricardo Márquez vivió un cierre de juego con Cartaginés lleno de frustración

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Por Esteban Valverde
Ricardo Márquez fue consolado por Giancarlo Castro, extremo del Cartaginés.
Ricardo Márquez fue consolado por Giancarlo Castro, extremo del Cartaginés. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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