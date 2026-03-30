José Saturnino Cardozo reflexiona sobre la paliza: ‘Hay jugadores que deben saber que aquí hay prestigio’

Tras la goleada sufrida por el Municipal Liberia ante el Deportivo Saprissa (5-1) en el Torneo de Copa, José Saturnino Cardozo compareció ante los medios y en la rueda de prensa el estratega paraguayo eligió ver el vaso “medio vacío” pese a lo abultado del marcador.

“Lo que hicimos de allá local, lo equiparamos bastante bien, porque me parece a mí que en el segundo tiempo fuimos mejor que el rival, pero hoy felicitar al Saprissa. Todo lo que yo pueda decir se puede malinterpretar, hay que felicitar al rival por el buen trabajo y hasta aquí llegamos nosotros, con lo que teníamos llegamos hasta acá”, afirmó.

Cardozo explicó por qué iniciaron ganando pero no pudieron sostener la ventaja. “Tuvimos tres y no las metimos, solo anotamos una, al frente teníamos un rival con muy buenos jugadores, con gran jerarquía que juegan bien. Además, esta semana tuvimos muchos problemas con algunos jugadores (temas de salud); ayer tuvimos que cambiar todo el sistema porque Molina y Padilla no estaban óptimos para entrenar y jugar, tienen problemas estomacales”.

Además, lanzó una crítica sobre algunos futbolistas de su plantel. “Peleamos hasta acá, mí equipo siempre trato que sean aguerridos, que compitan, por eso hoy estaba hablando en el vestuario que no me gustó para nada, no que hayamos perdido, sino que algunos jugadores tienen que saber que aquí hay un prestigio y hay que pelear a muerte, más allá de que tú puedas perder, a mí me gusta morir de pie”.

Cardozo también se refirió a lo abultado del marcador. “Tuvimos que cambiar el sistema, nosotros no tenemos un plantel como lo tiene Saprissa, no sé si vieron los cambios que hicimos. Nosotros sabemos dónde estamos, qué tenemos, no me gustaría que ustedes sean injustos con nosotros, llegamos hasta aquí con lo que tenemos, por eso felicito al rival, que estaba jugando con su gente y en su cancha. Sin embargo cuando estábamos todos completos (en el primer partido) hemos empatado”, añadió.

Con la eliminación en el certamen de Copa, el Municipal Liberia ahora volcará todos sus esfuerzos en prolongar su buen momento en el campeonato nacional, donde tiene opciones de volver a entrar en semifinales.