Fútbol

José Saturnino Cardozo reflexiona sobre la paliza: ‘Hay jugadores que deben saber que aquí hay prestigio’

El estratega paraguayo José Saturnino Cardozo lamentó la falta de contundencia en el primer tiempo y las bajas dentro de su plantel

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Por Steven Torres
Saprissa vs. Liberia
José Saturnino Cardozo, entrenador de Liberia, asegura que lograron llegar hasta donde podían con el plantel que tienen disponible. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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