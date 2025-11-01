Jafet Soto hace debutar a un juvenil de 17 años y una de sus grandes figuras queda en el banco ante Sporting

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto alineó un grupo muy experimentado este viernes para enfrentar al Sporting FC.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, vuelve a sorprender con su alineación para enfrentar al Sporting FC este viernes 31 de octubre, a las 8 p. m., en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

En el Team hará su debut el volante de 21 años Sebastián López Herrera, quien pertenece al equipo Sub-21 de los rojimarillos. Asimismo, en el once estelar destaca que el goleador cubano Marcel Hernández volverá a la banca, tal como ocurrió ante el Cartaginés.

También regresará a la alineación titular el hondureño Getsel Montes.

Por otra parte, el volante Allan Cruz y el delantero Kenneth Vargas no estarán en la oncena estelar, ni en el banco, por lesión.

El Herediano alineará ante el Sporting con: Aarón Cruz, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darril Araya, Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Sebastián López, Elías Aguilar, Brian Rubio y Jurgens Montenegro.

Mientras tanto, en la suplencia estarán: Dany Carvajal, Marcel Hernández, Diego Velásquez, Joshua Navarro, José David Corrales, Andrés Morera, Axel Amador, Eduardo Juárez, Walter Cortés y Luis Ronaldo Araya.