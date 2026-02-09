Fútbol

Jafet Soto, furioso contra Alajuelense: ‘Manden una nota a Competición y volvemos a jugar’

Jafet Soto, presidente del Herediano, explotó por la polémica que se armó ante el supuesto penal que le quitaron a Alajuelense

Por Esteban Valverde
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Ronaldo Cisneros tomó el balón para tirar el penal, no obstante el central del juego, Juan Gabriel Calderón, cambió la decisión. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Jafet SotoAlajuelenseHerediano
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

