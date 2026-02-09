Jafet Soto, furioso contra Alajuelense: ‘Manden una nota a Competición y volvemos a jugar’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros tomó el balón para tirar el penal, no obstante el central del juego, Juan Gabriel Calderón, cambió la decisión.

El presidente de Herediano, Jafet Soto, explotó contra la discusión que se ha generado por el supuesto penal que debió señalársele a Alajuelense en el juego que terminó empatado 1-1 entre ambos clubes.

En redes sociales, aficionados de la Liga aseguran que fueron perjudicados por un penal que inicialmente fue sancionado por el árbitro central, Juan Gabriel Calderón, pero que posteriormente fue corregido tras el llamado del VAR.

Después del partido se hizo viral un video en el que se observa la jugada en cámara lenta, lo que provocó una intensa discusión en redes sociales entre aficionados.

Soto no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la Liga.

“No tengo problema, manden una nota a Competición y volvemos a jugar. Es más, les damos chance de que vendan las entradas que faltaron. No tenemos ningún problema; lo que usan es la maquinaria que tienen (en una posible referencia a la prensa)”, dijo Jafet sobre los liguistas en entrevista con Teletica Radio.

El jerarca rojiamarillo insistió y señaló incluso a la televisora que transmite los partidos de Alajuelense, FUTV.

“¿Por qué no repitieron el gol que le regalaron cuando casi le quiebra la tibia y el peroné a Kendall Porras en el partido contra Pérez Zeledón? Solo repiten lo que les conviene”, profundizó.“Con tanta tecnología se pueden manipular muchas cosas en segundos”, agregó.

Más bien, el dirigente hizo un llamado a que el fútbol nacional les brinde mejores herramientas a los árbitros para evitar este tipo de situaciones.

“Debemos aprender que tenemos que darle más instrumentos a los árbitros. Si quieren, volvemos a jugar para que piten el penal y dejen de llorar (…). Es impresionante cómo quieren justificar la incapacidad. Hace un año yo no salí diciendo que ocupábamos vacaciones”, externó.

Con esto último, el florense se refirió a las declaraciones del técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, quien señaló que necesita tiempo para que su equipo recupere la dinámica que lo llevó a celebrar el título 31 en diciembre pasado. Jafet recordó que hace un año él estaba en la posición de campeón.

“Ahora tenemos que darles tiempo para que se recuperen, ahora tenemos que darle tiempo a todo porque es ‘San esto’. Aquí no es ‘san’ nada…”, finalizó.