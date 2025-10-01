Honduras pierde soldados clave antes de la ‘final’ contra la Selección de Costa Rica

La selección de Honduras comanda el grupo eliminatorio de Costa Rica con cuatro puntos de seis posibles, mientras la Nacional solo ha conseguido dos unidades.

El duelo entre la Selección de Costa Rica y Honduras del próximo 9 de octubre a las 8 p. m. es una final para ambos planteles. Si Honduras gana dará un paso firme hacia conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo; mientras que si la Ticolor triunfa revivirá en un camino eliminatorio que hoy tiene muy complejo. No obstante, ocho días previo al cotejo la H tiene cuatro bajas muy sensibles.

Los catrachos no podrán contar con Edwin Rodríguez (volante), los defensores Denil Maldonado y Julián Martínez, además del mediocampista, David Ruiz. De esta forma, Reinaldo Rueda perderá a tres futbolistas que han sido piezas claves en su proceso como Maldonado, Martínez y Rodríguez, mientras que Ruiz ha sido el revulsivo por excelencia desde el banquillo.

En el caso de Maldonado, el jugador sigue sin recuperarse de la dolencia que lo sacó también de la fecha en la que los catrachos igualaron 0 a 0 con Haití y luego le ganaron 2 a 0 a Nicaragua; mientras que Martínez sufrió un problema muscular en su club en Portugal, el Alverca, el cual lo llevó a pasar por el quirófano. Ante esto no llegará a la seguidilla de cotejos de octubre.

LEA MÁS: ¿Estuvo en juego el puesto de Miguel ‘Piojo’ Herrera en la Selección de Costa Rica? El propio entrenador responde

Por su parte, David Ruiz había salido lesionado en el partido que Honduras le ganó a Nicaragua 2 a 0; luego del cotejo el Inter Miami, equipo del catracho, dio a conocer que el futbolista no estará disponible.

El último jugador que se sumó al hospital hondureño fue Edwin Rodríguez. El mediocampista del Olimpia, en la última jornada que se disputó del fútbol hondureño, sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

“La naturaleza de la lesión generó una fractura pequeña e incompleta, la cual, debido al antecedente reciente de una lesión similar el año anterior, requiere intervención quirúrgica, procedimiento que será realizado por los servicios médicos del club en los próximos días”, informó el club del futbolista.

LEA MÁS: Miguel Piojo Herrera premia a Creichel Pérez con una convocatoria a la Selección después de escándalo con Alajuelense

El periodista de Diario Diez, Nahum Aguilar, aseguró que el golpe a la base de la selección hondureña es fuerte, por lo que el entrenador, Reinaldo Rueda, tiene mucho trabajo por realizar en los días previos al partido.

“Siento que son bajas fuertes, pero hay otros futbolistas que pueden responder como el defensa Luis Vega (jugador de Motagua), en el caso de Denil Maldonado el sustituto es Getsel Montes (Herediano), pero donde sí hay preocupación es con Edwin (Rodríguez), porque es desequilibrante, fuerte... Veremos si Rueda apuesta por Michael Chirinos (exjugador del Saprissa) para que cumpla esa función”, dijo.

Por su parte, Costa Rica de momento no cuenta con bajas de peso y más bien los nacionales empiezan un microciclo de trabajo con futbolistas del ámbito local que podrían reforzar la base que ha estado en todo el proceso. Por ejemplo, Miguel Herrera convocó a Celso Borges de Alajuelense y a Warren Madrigal del Saprissa, quien viene saliendo de una fractura de peroné. Por su parte, el rojinegro atraviesa una lesión muscular.