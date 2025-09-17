Hija del exfutbolista del Herediano que perdió todo en un incendio le brindó a su familia una gran alegría

Mary Paz Villalobos (última abajo a la derecha) celebra con sus compañeras de la Escuela Central de Tres Ríos, el campeonato de futbol 7 de los Juegos Centroamericanos Estudiantiles Nivel Primario. Cortesía Icoder

Ver a su hija ganar el título de fútbol 7 en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Primaria, efectuados en Managua, Nicaragua, alivió en parte el dolor del exjugador del Club Sport Herediano, Greivin Villalobos Arrieta.

Greivin y su familia perdieron prácticamente todo en un incendio ocurrido el pasado miércoles 10 de setiembre, cuando la casa que alquilaban en El Alto del Carmen de Dulce Nombre de Tres Ríos, se quemó debido a un cortocircuito en el cielo raso del inmueble.

Mary Paz Villalobos Fernández, de 11 años, formó parte del equipo de la Escuela Central de Tres Ríos, que junto con sus compañeras se dejó el título escolar al vencer en la final a la representación de Nicaragua en los lanzamientos de penal, este lunes 15 de setiembre.

LEA MÁS: Exjugador del Herediano lo perdió todo al incendiarse la casa en que vivía con su familia

La final se disputó en el denominado Estadio Olímpico de Managua. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, las ticas se impusieron 6-5 desde el punto de penal.

Las pequeñas jugadoras habían vencido previamente 3-0 a Panamá, 1-0 a Belice y en semifinales 3-2 a Honduras, para así clasificar a la final.

“Para mí es una gran alegría que Mary Paz y sus compañeras se proclamaran campeonas. Ella sufrió mucho, estaba ilusionada porque sus padres la iban a apoyar en Nicaragua, pero al final, por el incendio, no pudimos. Incluso viajó sin saber la magnitud de lo ocurrido, para no asustarla”, comentó Villalobos.

Mary Paz Villalobos Fernández (8) jugó con la Escuela Central de Tres Ríos, la final de Futbol 7 de los Juegos Centroamericanos Estudiantiles, ante Nicaragua. Cortesía Icoder (La Nación/Cortesía Icoder)

Ayuda de sus padres fue fundamental

El orgulloso papá, quien llegó al Team en la temporada 2003-2004 con 21 años bajo la dirección técnica de Carlos Watson, para pelear un puesto como lateral derecho con Mauricio Garita, Try Bennett y Geovanni Jara, contó que cuando su hija llegó a Nicaragua y vio las fotografías del incendio, la situación la afectó mucho.

“Mary Paz, durante el viaje, no vio nada del incendio. Nosotros le habíamos dicho que solo se había quemado la cochera. Pero cuando llegó allá y vio las imágenes que subieron sus familiares y vecinos, se deprimió bastante”, relató Villalobos.

La pequeña jugadora incluso perdió el ánimo, por lo que el entrenador pidió a sus padres que alguno viajara a Nicaragua, como tenían previsto, para animarla y motivarla en el torneo.

Mary Paz Villalobos tiene 11 años y jugó para la Escuela Central de Tres Ríos, en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles Nivel Primario. Cortesía. Geiner Villalobos (La Nación/Cortesía. Greivin Villalobos)

“Decidimos que mi esposa, Karla Fernández, viajara con unos amigos para apoyarla. Cuando vio a su mamá se puso muy contenta y eso fue clave para ella. Jugó en todos los partidos, lo hizo bien y lo mejor es que quedaron campeonas, lo que le ayudó un poco a no pensar en lo que había pasado”, agregó Villalobos.

El exjugador, quien también fue campeón de la Liga de Ascenso con la Universidad de Costa Rica bajo la dirección de Marvin Solano en la temporada 2006-2007, manifestó que ahora deben apoyar a su hija, pues no será sencillo asimilar lo sucedido, ya que aún tratan de salir adelante tras perderlo todo en el incendio.

“A Mary Paz le encanta el fútbol, al igual que a su hermana Kristel, quien jugaba futsal con el equipo Venus F. Curridabat de la Liga Premier Femenina, mientras que Julián. el menor, está en las ligas menores de Futbol Consultants. Estoy muy feliz por ella, sé que todo esto la va a motivar y la hará sentirse mejor”, declaró Villalobos.

Las personas que deseen colaborar con Greivin Villalobos Arrieta y su familia pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 7133-5723 o al de su esposa, Karla Fernández Vega, al 7020-5881.