Hernán Medford se refiere al duelo contra Herediano y dice que sobre Giacone se dicen cosas que no son ciertas

Saprissa y Herediano se enfrentaron en la jornada 2 del presente campeonato y los florenses ganaron 2 a 0.

En la previa del duelo entre Saprissa y Herediano de este domingo a las 5 p. m., el entrenador tibaseño, Hernán Medford, habló sobre su colega del Team, José Giacone, a quien en el ambiente futbolístico han catalogado como defensivo.

A Medford se le consultó si consideraba que el partido ante los rojiamarillos podía ser una prueba compleja, ya que el planteamiento del rival sería defensivo. Ante esto, el estratega fue enfático en que no considera que Herediano llegue con una forma de juego así.

“Lo que se dice de Heredia no es cierto. Giacone maneja las dos variantes del fútbol: ofensiva y defensiva. Tiene un mito, pero no es cierto. Herediano se defiende y ataca bien, es un equipo compacto; será un duelo parejo y espero buen fútbol”, dijo en declaraciones distribuidas por el departamento de prensa de Saprissa.

El Pelícano tuvo elogios para los florenses.

“Giacone sabe jugar, sabe proponer. Nosotros también vamos a proponer y será un partido bonito para la afición. Eso de perder tiempo no es característica ni de Herediano ni de Giacone. Herediano vendrá a buscar el triunfo”, afirmó.

El duelo Medford vs. Giacone ya tiene su historia en la Primera División y hay que recordar el episodio en el que el hoy DT de Herediano consiguió quitarle un título al saprissista.

A finales del 2017, Giacone estaba al mando de Pérez Zeledón y Medford del Herediano. Los dos se enfrentaron en la final y los generaleños consiguieron dejarse el campeonato nacional gracias a un planteamiento táctico que dejó sin reacción al Team.

El timonel saprissista acotó que la derrota ante Sporting fue un duro golpe, pero tampoco considera que el cuadro haya sido un desastre.

“Fuimos un equipo con ocasiones de gol. Sporting se aprovechó de nuestros errores y eso hay que darle mérito. Yo no vi a un Saprissa tan diferente; no se jugó como en anteriores jornadas, pero no fuimos un desastre”, dijo.

Saprissa tenía seis partidos sin perder, pero frente a los albinegros se dio la primera derrota del club con Hernán Medford.

El DT también tuvo una crítica a la programación del torneo nacional, ya que considera que no se debe jugar tan seguido. La “S” se enfrentó a Sporting el pasado jueves y el domingo recibirá a Herediano.

“Solo tenemos dos días para preparar el juego. Es increíble que nos programen así, pero vamos sin excusas. El equipo está consciente de los yerros; vamos a ver el video de Herediano. Vamos contra el líder y este partido es importante porque nos pone a un punto del primer lugar”, finalizó.

Si Saprissa le gana a Herediano, el plantel de Medford llegará a 21 puntos, mientras que Herediano es líder con 22. Ante esto, la lucha por la punta se pondría al rojo vivo.