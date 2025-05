Hernán Medford pega el grito al cielo por él y Jeaustin Campos

Hernán Medford, entrenador costarricense del Marquense de Guatemala, está feliz en territorio chapín, donde se quedará luego de renovar su contrato. No obstante, el Pelícano lanzó lo que para él es una verdad al aire, algo que lo tiene incómodo.

Hernán tiene seis títulos de campeón de liga, combinando torneos en Costa Rica, Guatemala y Honduras, mientras que Jeaustin Campos (actualmente en el Real España de Honduras) acumula ocho.

Ante esto, se puede deducir que tanto Hernán como Jeaustin son de los estrategas más ganadores de Costa Rica; sin embargo, curiosamente, los dos están fuera del país. Con Real España, Campos está en la final del fútbol de Honduras, mientras que Medford llegó a semifinales en Guatemala con un club bastante modesto.

“Son méritos que uno se ha ganado. Yo, desde que soy entrenador, creo que he demostrado que algo sé de este tema. Me alegra ver a Jeaustin pelear en Honduras; cuando pasan esas contrataciones, uno es consejero (como la de Jeaustin Campos). A mí me gusta dejar las puertas abiertas para los colegas y además mandar un mensaje claro”, aseguró.

Al preguntarle directamente sobre a qué se refería con el mensaje, Hernán añadió:

“Ojalá en este país, en Costa Rica, aprecien más a los ticos, porque nosotros hemos hecho las cosas bien en los últimos 20 años. En Costa Rica, el tico ha sido lo mejor, eso se ha demostrado con todo y títulos”, afirmó.

“Yo considero que dos de los mejores DTs del país, que somos este servidor y Jeaustin, estamos fuera del país, eso es por algo. Ya nos llegará la hora en que nos aprecien. El currículum está lleno de logros. Uno está fuera y se siente más valorado que en Costa Rica”, finalizó.

El último club que Medford dirigió en Costa Rica fue Sporting, pero también tuvo experiencias en el pasado en equipos como Saprissa, Herediano, Liberia y Cartaginés.

Por su parte, Campos estuvo al mando de Saprissa, San Carlos, Cartaginés, Jicaral, Herediano y Pérez Zeledón.

De estos dos estrategas, el único que ha tenido la oportunidad de estar en un proceso de la Selección Costa Rica fue Medford, quien inició el proceso hacia Sudáfrica 2010 pero fue destituido en las primeras rondas.