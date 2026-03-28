Hernán Medford define la postura de Saprissa sobre el Torneo de Copa: ¿cuánto vale este trofeo para el club?

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, decidió aclararlo todo y fue enfático al comprometerse con el Torneo de Copa. El timonel morado aseguró, luego del primer juego de semifinales contra Liberia (1 a 1), que el Monstruo sí quiere ganar este certamen.

El Torneo de Copa siempre ha estado rodeado de discusión sobre si los equipos “tradicionales” lo toman con la seriedad del caso. En esta edición, ese debate tomó más fuerza cuando el entrenador de Alajuelense, a inicios de temporada, fue enfático en que priorizaría el torneo internacional y el campeonato nacional sobre este trofeo.

Medford, quien siempre se ha definido como un “ganador”, no eludió la responsabilidad de ir por la copa y avisó que saldrá con su mejor once posible en la vuelta de la semifinal, este domingo a las 4 p. m., en el Ricardo Saprissa.

“Para mí, todos mis jugadores son importantes y lo demostraron en el primer compromiso; salí contento con ellos. Nosotros tomamos esta copa con seriedad porque la queremos ganar, porque sería un trofeo más para la institución”, dijo.

Medford evaluó que cerrar la serie como local le da una ventaja a la S, aunque no es un factor que defina o incline por completo la balanza.

“Nos da cierta ventaja solo por ser en casa y porque estará nuestra gente. Liberia es un equipo que hace las cosas bien y ha ido a ganar afuera también. Nosotros vamos a intentar aprovechar nuestras variantes”, explicó.

Por su parte, José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, le restó protagonismo a la Cueva como elemento que pueda inclinar la serie a favor de Saprissa.

“Vamos de visita, pero es lo mismo. Esto es once contra once, con un balón; solo debemos confiar en lo que hacemos nosotros. Debemos saber que podemos hacer un gran partido allá; mis jugadores nunca van a dejar de luchar”, acotó.

Liberia cuenta con la motivación de que la final del Torneo de Copa se jugará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño el próximo 15 de abril. Ante esto, los pamperos quieren darle a su gente el regalo de llegar a esa instancia.

“Vamos a tener que esforzarnos el doble respecto al primer juego. Debemos redondear la serie y buscar la final. Nosotros vamos con lo que hemos hecho; siempre buscamos trabajar con jóvenes y, cuando les toca la oportunidad, han demostrado que se han adaptado a lo que buscamos”, manifestó Cardozo.

La serie está 1-1 y en caso de terminar empatada, al final del segundo encuentro, se procedería de inmediato con los lanzamientos desde el punto de penal. El ganador se medirá en la final del 15 de abril, al vencedor de la serie entre Sporting y Puntarenas.

Saprissa, en el Clausura 2026, se encuentra en el segundo lugar de la clasificación con 24 unidades, una menos que el líder, Herediano; mientras que los liberianos suman 18 puntos en el quinto puesto, pero ya tienen la misma cantidad que el cuarto lugar, Alajuelense.

De esta forma, avanzar a la final podría ser un impulso anímico para cualquiera de los dos clubes, que están en la pelea por la zona alta del torneo nacional.