Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido que ninguno de los dos debe perder?

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se enfrentan este sábado 25 de octubre en un compromiso trascendental para definir la clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Los florenses son el equipo más obligado en un duelo de vida o muerte, mientras que el conjunto brumoso confía en mantener su ascenso en un campeonato donde ha tenido altibajos.

El Team llega tras una semana larga luego de su derrota del domingo anterior frente al Municipal Liberia como visitante (1-0). Por su parte, los blanquiazules arriban motivados después de vencer 1-0 al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana.

Aarón Murillo y Johan Venegas son dos de las fIguras del Herediano y el Cartaginés, que se enfrentarán este sábado por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

¿A qué hora y por qué canal se puede ver el partido Herediano vs. Cartaginés? Copiado!

El compromiso será a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y se transmitirá por FUTV.

¿Cómo llega el Herediano al compromiso? Copiado!

El conjunto florense ocupa el sétimo lugar del Torneo de Apertura 2025 con 13 puntos en 13 partidos. Acumula siete encuentros sin ganar y cuatro derrotas consecutivas. Los dirigidos por Jafet Soto no triunfan desde el 31 de agosto de 2025, cuando vencieron 1-0 al Municipal Liberia.

¿Cómo llega el Cartaginés al compromiso? Copiado!

Los blanquiazules registran cuatro partidos sin ganar en el Torneo de Apertura 2025. Sin embargo, el pasado martes 21 de octubre derrotaron 1-0 al Motagua de Honduras en el repechaje de la Copa Centroamericana.

Así está la clasificación para el Herediano Copiado!

Los rojiamarillos se ubican en la sétima posición de la tabla general. Están a 11 puntos del líder Alajuelense (24), a 10 de Saprissa y Municipal Liberia (23) y a siete del Cartaginés (20), cuando solo restan 15 unidades en disputa.

Aunque el rival más cercano es el cuadro brumoso, los florenses tienen la desventaja de que los dirigidos por Andrés Carevic han disputado una jornada menos, ya que deben un partido de la fecha 5 ante Alajuelense, lo que les otorga un mayor margen de maniobra.

Con este panorama, el Herediano no solo debe ganar los 15 puntos restantes —para llegar a 28 unidades—, sino también esperar que los brumosos pierdan más de la mitad de los puntos que les quedan por jugar.

Si el Team alcanza los 28 puntos, deberá cruzar los dedos para que el Cartaginés no sume al menos nueve de los 18 que aún tiene por disputar, pues en ese caso llegaría a 29 unidades, dejando fuera a los pupilos de Jafet Soto Molina.

Un triunfo rojiamarillo los dejaría con 16 puntos, frente a los 20 de los brumosos. Pero una victoria blanquiazul sería prácticamente la eliminación para los bicampeones nacionales, ya que quedarían a 10 puntos de distancia con solo 12 por jugarse.

Altas Copiado!

Los florenses podrían contar nuevamente con Aarón Murillo y Getsel Montes, ya recuperados de sus lesiones. En el caso de los brumosos, Cristopher Núñez y Douglas López están de vuelta, aunque el técnico Andrés Carevic podría realizar rotaciones en su plantel, pensando en el duelo de vuelta ante el Motagua, el próximo miércoles 29 de octubre.