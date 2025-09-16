Herediano hace oficial del regreso de Kenneth Vargas

El Club Sport Herediano, mediante su página oficlal, informó el regreso del delantero Kenneth Vargas Vargas, como su nuevo refuerzo para el Torneo de Apertura 2025.

“Después de su paso por el fútbol de Escocia con el Heart of Midlothian, Vargas vuelve a vestir la camiseta rojiamarilla para defender los colores del Herediano.¡Bienvenido nuevamente a tu casa, Kenneth!“, se puede leer en el boletín.

Kenneth, de 23 años había fichado con el conjunto escocés en el 2023, pero en los últimos meses no gozó de la regularidad en su equipo, por lo que buscó retornar al Team, de cara a las eliminatorias mundialistas de la Concacaf al Mundial 2023.

Vargas fue estelar en el plantel dirigido por Miguel Piojo Herrera ante Haití e incluso abrió la cuenta en el marcador que finalizó 3-3, el pasado 9 de setiembre en el Estadio Nacional.

El jugador todavía puede ser inscrito en el Apertura 2025, pues el período vence este 18 de setiembre.