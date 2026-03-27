Guillermo Villalobos habló sobre la evidente ‘bronca’ con la que salió Jeyland Mitchell

Guillermo Villalobos hizo buena marca en la defensiva, el zaguero fue al choque contra Baha'a Seif.

La Selección de Costa Rica tuvo su debut en la era de Fernando Batista como seleccionador. El equipo tico empató 2 a 2 contra Jordania, pero uno de los futbolistas que terminó con fuerte desazón fue Jeyland Mitchell.

El zaguero del Sturm de Austria fue sustituido en el segundo tiempo, cuando Costa Rica pasaba más apuros, y en su lugar entró Jefferson Brenes. Ante esto, Mitchell salió sumamente molesto del campo y, según describieron en Radio Columbia, medio presente en Turquía, esto fue muy evidente.

Mitchell cometió el penal que le dio la primera diana al rival y, en el segundo gol, su marca fue floja. Ante esto, uno de sus compañeros en zaga, Guillermo Villalobos, destacó que todos hicieron un esfuerzo enorme para igualar el resultado después del 2 a 0 en contra y que no se debía señalar a nadie.

“Esto no es de nombres propios; esto es de que hicimos un buen partido, pudimos empatar. No hay que señalar a nadie, somos un equipo”, dijo Villalobos a Columbia.

El defensor de Alajuelense añadió que la Selección quería comenzar esta nueva etapa con una victoria.

“Al final no era el resultado, pero el equipo se mostró fuerte. Comenzamos un proceso nuevo y rescato la actitud y la garra. Contento de volver a la Selección; es un privilegio estar acá”, pronunció.

Villalobos manifestó que comenzar una nueva era como titular lo llena de orgullo e ilusión, sobre todo pensando en todo el camino que falta por recorrer hacia la Copa del Mundo 2030.

“Hay que mostrar agradecimiento al profe; me dio confianza. Lo conozco desde hace muy poco, viene con su idea, ahora solo queda respaldarlo dentro de la cancha. Estamos agarrando la idea del profe; son buenos equipos los rivales y por algo van al Mundial. Estamos con un parámetro importante”, finalizó.

En este partido, Guillermo Villalobos cumplió como último hombre de la zaga y consiguió salir con balón dominado, además de realizar coberturas adecuadas a las espaldas de sus compañeros.

La Selección de Costa Rica volverá al campo el próximo martes a las 7 a. m., contra Irán, en estos primeros amistosos luego del fracaso eliminatorio de cara a 2026.