Fútbol

Guillermo Villalobos habló sobre la evidente ‘bronca’ con la que salió Jeyland Mitchell

La Selección de Costa Rica tuvo un segundo tiempo donde sufrió defensivamente y Jeyland Mitchell fue sustituido

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Por Esteban Valverde
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Guillermo Villalobos hizo buena marca en la defensiva, el zaguero fue al choque contra Baha'a Seif. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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